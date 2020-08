Take-Two a publié ses résultats lundi et la société Grand Theft Auto vole haut. Take-Two a rapporté 831,3 millions de dollars pour son premier trimestre fiscal, le montant le plus élevé jamais réalisé au cours d’un premier trimestre des 26 ans d’histoire de la société. La hausse des ventes est due à la pandémie – les gens restent chez eux, jouent à plus de jeux et dépensent plus d’argent pour eux.

L’activité de microtransaction de Take-Two, appelée «dépenses de consommation récurrentes», a augmenté de 52% au cours du trimestre pour atteindre 482 153 999 $, dirigée par GTA Online, NBA 2K20, Red Dead Online et Borderlands 3.

« Avec plus de personnes qui restent à la maison, nous avons connu et continuons de connaître des niveaux d’engagement et des réservations nettes accrus à ce jour », a déclaré Take-Two. « L’ampleur de l’impact de la pandémie du COVID-19 sur nos activités, nos opérations et nos résultats financiers dépendra de nombreux facteurs évolutifs que nous ne sommes pas en mesure de prévoir. »

Grand Theft Auto V continue d’être un point positif pour Take-Two. Il s’est vendu à 135 millions d’exemplaires à couper le souffle, contre 120 millions la dernière fois que Take-Two a annoncé des chiffres en février 2020. En fait, les 15 millions d’exemplaires vendus au cours du dernier trimestre représentent la plus forte croissance du jeu sur une unité. base depuis le jeu sorti en 2013, selon GI.biz.

GTA Online continue de croître également, ses ventes de microtransactions ayant bondi de 155% d’une année sur l’autre, a déclaré la direction à GI.biz.

GTA V et GTA Online sont sur le point de continuer à se développer, alors que Rockstar Games réédite le jeu sur PS5 et Xbox Series X au second semestre 2021. Les nouvelles éditions s’accompagnent d’une gamme d’améliorations techniques et graphiques. De plus, une version autonome gratuite de GTA Online sera exclusive à PS5 pendant les trois premiers mois.

Take-Two a également mis à jour ses chiffres de vente pour un certain nombre de jeux clés. Red Dead Redemption 2 s’est maintenant vendu à 32 millions d’exemplaires, tandis que NBA 2K20 est à 14 millions d’exemplaires. Borderlands 3 a désormais atteint 10,5 millions d’unités vendues, tandis que The Outer Worlds s’est vendu à 2,8 millions d’exemplaires.

Take Two mise à jour des ventes Grand Theft Auto V – 135 millions d’unités Red Dead Redemption 2-32 millions d’unités NBA 2K20 – 14 millions d’unités Borderlands 3 – 10,5 millions d’unités Les mondes extérieurs – 2,8 millions d’unités pic.twitter.com/FQOwgv8kcm – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 3 août 2020

Un jeu qui n’a pas si bien fonctionné était Disintegration, le nouveau jeu du vétéran de Halo Marcus Lehto. La direction a déclaré qu’elle avait sous-performé sur le marché, mais la société n’a pas annoncé de données de vente précises pour le titre.

Prendre deux: La désintégration de la division privée a montré une « sous-performance » au premier trimestre 2021. (Pas de détails sur les ventes du tout. Je ne peux pas imaginer que les attentes étaient élevées, donc c’est une nouvelle difficile. Je n’ai pas fait beaucoup de bruit au lancement. Je ne peux pas imaginer qu’il ait une grande base de joueurs.) Source: conférence téléphonique. pic.twitter.com/4mBtMZnh0s – Dom (@DomsPlaying) 3 août 2020

La hausse des ventes de Take-Two au milieu de la pandémie n’est pas exclusive à l’entreprise. Xbox a récemment rapporté des chiffres impressionnants, tandis que Capcom a également récemment annoncé qu’elle avait ses revenus et bénéfices les plus élevés jamais enregistrés en 41 ans d’histoire. La société PlayStation Sony est la prochaine grande société de jeux à annoncer ses bénéfices – vous pouvez vous y attendre le 4 août.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible JavaScript pour regarder des vidéos.

Top des nouveaux jeux sortis sur Switch, PS4, Xbox One et PC ce mois-ci – août 2020Comment le plus grand échec de Nintendo a conduit au SwitchTous les jeux à venir sur Xbox Series XCyberpunk 2077 Lore | The Bloody Origins of Night City, le pire endroit où vivre en AmériqueTop nouveaux jeux vidéo sortis sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 26 juillet – 1er août 2020AHS Hotel Episode 9 « She Wants Revenge » BreakdownNetflix’s The Umbrella Critique de la saison 2 de l’Académie: Bizarre et merveilleuxSpider-Man dans Marvel’s Avengers, contrôleurs PS4 sur PS5 et un nouveau magasin Xbox | 8 meilleurs émissions et films à diffuser pour août 2020 – Netflix, HBO Max, Hulu, Disney +, Prime VideoRegardez le concert Diplo Higher Ground complet de Fortnite Party RoyaleComment Call Of Duty: MW réutilise des cartes et des emplacements mémorablesFight Crab – Official Steam Launch Trailer – Official Steam Launch Trailer

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec la vidéo HTML5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez saisir votre date de naissance pour visionner cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur « entrer », vous acceptez les règles de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: GTA 5 Heists avec une grand-mère gamer et DJ Shaq | Bonne nouvelle de jeu

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.