De nombreux joueurs ont commencé le compte à rebours pour profiter de la bonne nouvelle présent dans la prochaine génération de consoles, un changement surprenant qui apportera toutes sortes de nouveautés pour les joueurs et, bien sûr, un gameplay des plus remarquables. Mais le plus surprenant est que le titre à succès de Rockstar, GTA V, continuera à se battre.

Ce best-seller surprenant a assuré qu’il sera disponible en 2021 sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Mais il ne le fera pas seulement avec le contenu que les joueurs connaissent déjà, mais dans son mode en ligne, il disposera d’une série de contenus exclusifs dont les joueurs PC pourront également profiter, comme l’a confirmé l’éditeur Take Two avec l’intention de montrer quelques-unes des nouvelles qui sont encore à venir.

Grand Theft Auto en ligne | Grand Theft Auto en ligne

Lors de sa réunion avec les investisseurs, la société a indiqué qu’il y aurait du contenu supplémentaire exclusif pour les nouvelles consoles et PC. Information qui a également été accompagnée de la mention que cette première aura lieu en 2021, bien que pour le moment la date exacte de cette grande proposition soit inconnue. Bien sûr, une nouveauté intéressante est que la prochaine génération semble être pleine d’autres anciens jeux de la société, bien que pour le moment aucun type de titre n’ait été indiqué.

Bien sûr, nous vous rappelons que Grand Theft Auto V est toujours disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4 avec des propositions intéressantes pour les joueurs. Bien sûr, nous attendons toujours les nouveaux plans de l’étude avec Grand Theft Auto VI, un titre qui n’a été présent que dans les rumeurs puisque l’étude n’a montré aucun type d’image du titre.