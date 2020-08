Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Horizon Zero Dawn pour PC a fait ses débuts vendredi dernier. Malheureusement, sa première n’a pas été exempte de problèmes et c’est que plusieurs utilisateurs ont assuré que le port avait laissé un goût amer dans leur bouche. Heureusement, Guerrilla Games n’a pas pris cette situation à la légère et travaille déjà à apporter une solution.

Dans un post sur Steam, Guerrilla Games a clairement indiqué qu’il avait déjà entendu toutes les plaintes de sa communauté. C’est pourquoi vous travaillez à examiner ce que vous pouvez faire pour réparer le port PC d’Horizon Zero Dawn et offrir une meilleure expérience à votre communauté.

«Nous avons surveillé tous nos canaux et nous savons que certains joueurs ont connu des plantages et d’autres problèmes techniques. Sachez que l’enquête sur vos rapports est notre priorité absolue », a expliqué Guerrilla Games.

Le studio en a également profité pour remercier tous les joueurs qui ont pris le temps de signaler ces problèmes aussi bien sur Steam que sur Reddit et son site internet. Il a également demandé à toute la communauté de continuer à signaler s’ils trouvaient d’autres problèmes avec son jeu en monde ouvert.

Il convient de noter que, pour le moment, on ne sait pas combien de temps il faudra pour qu’une mise à jour d’Horizon Zero Dawn arrive qui résout les problèmes. Dans LEVEL UP, nous serons en attente et nous vous informerons lorsque nous en saurons plus.

«Merci de votre patience alors que nous continuons à enquêter sur les problèmes; Nous vous dirons quand nous aurons plus de nouvelles », a expliqué Guerrilla.

Et vous, avez-vous eu des problèmes avec Horizon Zero Dawn pour PC? Dites le nous dans les commentaires.

Horizon Zero Dawn est disponible sur PlayStation 4 et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu Guerrilla Games en cliquant ici.