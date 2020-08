Caitlyn, Caitlyn, Caitlyn… quelqu’un peut-il survivre à la colère du shérif de Piltover dans Bot Lane? Probablement pas.

Avec un taux de victoire de 55%, un taux de sélection de 28%, un taux d’interdiction de 22% dans plus de 610 000 jeux Platine +, il n’y a aucun autre ADC qui se rapproche même de ce que Caitlyn apporte à la table. Oh, qu’est-ce que c’est? Vous pensez qu’Ashe peut mettre un terme au règne de ce shérif? Détrompez-vous, Ashe est sur le billot pour 10.16 tandis que Riot n’a rien mentionné à propos de la domination de Caitlyn sur la faille.

Aperçu

Les avantages:

Fort tôt

Zonage

Longue portée

Semi-Global Ultimate

Contrôle objectif

Mise à l’échelle des critiques

Pas de mauvais matchs

Les inconvénients:

Faible si derrière

DPS inférieur de Teamfight

Difficulté de placement des pièges

Évasion incohérente

Runes / sorts d’invocateur

Fleet Footwork fonctionne bien avec la longue portée de Caitlyn car il lui fournit du maintien et de la vitesse de mouvement pour ramener à la maison les aspects de son kit qui sont déjà très forts. Bien qu’il puisse sembler étrange de prendre Presence of Mind sur Caitlyn, Presence of Mind est devenue la deuxième rune standard pour presque tous les ADCS, sauf pour Aphelios qui n’a pas de problèmes de mana. Bloodline est la troisième rune standard pour tout ADC Infinity Edge et Caitlyn termine l’arbre de précision avec Coup de Grace, mais n’ayez pas peur de prendre Cut Down contre des équipes tanky. Dans notre arbre secondaire, nous prenons Nimbus Cloak et Gathering Storm, Nimbus Cloak augmente notre capacité de survie et notre outplay tandis que Gathering Storm nous fournit une mise à l’échelle de fin de partie. Les runes sont la page ADC standard habituelle avec la vitesse d’attaque, les dégâts d’attaque et l’armure.

Détail

Contrairement à la croyance populaire, la meilleure description pour Caitlyn pour le moment est une construction plus centrée sur les dégâts d’attaque / les critiques avec moins de concentration sur la vitesse d’attaque. Le raisonnement derrière cela est dû à la faible vitesse d’attaque de Caitlyn, ce qui signifie qu’elle reçoit beaucoup moins d’avantages en empilant des objets Zeal comme les autres ADC. Cherchez d’abord à construire un Infinity Edge avec Berserker Greaves sur le côté tout en intégrant un Storm Razer ou un Essence Reaver. Pour votre troisième objet, n’hésitez pas à obtenir un canon à tir rapide pour terminer la synergie avec Storm Razer avec la portée de base élevée de Caitlyn pour prendre pleinement le contrôle d’un jeu.

Caitlyn à la victoire

Début de partie

Abusez de votre portée de base élevée et de votre vitesse de déplacement pour intimider vos adversaires hors de la voie. Cherchez à toujours faire pousser votre vague et à pousser vos adversaires à la tour tout en grattant les plaques de la tour pour vous construire une avance massive grâce à la génération d’or. Caitlyn n’a pas besoin de tueries pour gagner des matchs car elle peut faire pression sur ses adversaires uniquement en les forçant à se rappeler, mais n’ayez pas peur de tuer si vous pouvez amener vos adversaires en dessous de la moitié de leur santé, ce que Caitlyn peut facilement faire.

Milieu de partie

Essayez de faire pivoter votre avance sur la carte en abattant les autres tours extérieures de la carte tout en installant vos pièges. Veillez à ne pas trop vous étirer car il est très facile de se sentir intouchable alors que Caitlyn vous conduit à avoir un mauvais positionnement et à lancer des jeux. Tant que Caitlyn joue correctement son premier couloir, elle est généralement capable de gagner des matchs grâce à des objectifs pressants et de ne jamais mourir.

Jeu tardif

Caitlyn peut potentiellement être dépassée par d’autres ADC qui disposent de plus d’outils de combat en équipe par rapport à ce que son kit apporte à la table. Cependant, cela ne signifie pas qu’elle ne peut pas gagner des combats d’équipe en fin de partie; cela signifie simplement qu’elle doit les jouer de manière plus créative. Essayez de mettre en place des pièges avant les combats pour forcer vos adversaires à se diriger vers des points d’étranglement, ce qui aidera votre équipe à créer de meilleurs combats pour vous en tant qu’ADC. Tant que Caitlyn utilise correctement ses pièges, elle peut doubler son DPS de fin de partie tout en restant assise et en s’automatisant à partir de la plage de base la plus élevée de n’importe quel ADC.

Invocateurs GL HF.

