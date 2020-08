Le dernier agent de Valorant est originaire d’Allemagne et est un expert en technologie qui utilise une poignée de gadgets pour fermer les objectifs

Outils défensifs de Killjoy

Le premier élément de la boîte à outils de Killjoy est son plus controversé, la tourelle. Killjoy peut déployer une petite tourelle qui tirera en rafale de trois coups sur tout ennemi détecté. La tourelle doit maintenir une ligne de vue pour démarrer, mais elle peut être éclairée et aveuglée par des capacités de fumée. La tourelle ne fait pas de dégâts importants, mais est un outil efficace pour identifier les emplacements ennemis et détourner leur attention. Il y a un court délai entre le moment où Killjoy place la tourelle et son activation, ce qui la rend vulnérable. Si elle est détruite, la tourelle a un temps de recharge de 45 secondes ou peut être rappelée pour un temps de recharge de 20 secondes. Killjoy étant capable de placer et de récupérer sa tourelle librement, elle est compétente dans le repositionnement et la transition entre les sites de bombes.

La deuxième capacité de Killjoy, Alarmbot, est un petit robot qui est placé et devient invisible une fois qu’il s’est installé. Le robot devient détectable lorsque les ennemis se rapprochent et il peut être détruit, comme le Cypher’s Trapwire. Si un ennemi marche dans le rayon d’Alarmbot sans le détruire, le robot explose, infligeant des dégâts et infligeant un affaiblissement. Le debuff rend les joueurs affligés susceptibles de subir plus de dégâts. Pour en tirer le meilleur parti, convergez rapidement vers un ennemi affecté pour lui infliger un maximum de dégâts. Alarmboy est une capacité de collecte d’informations solide et fiable.

Nanoswarm est la méthode de Killjoy pour infliger des dégâts et arrêter l’ennemi sur ses traces. La grenade placable peut être déclenchée à distance de n’importe où sur la carte et est à son plus utile lorsqu’elle est placée sous un Cypher Trapwire ou par Alarmbot. La grenade est invisible pour les ennemis jusqu’à ce qu’ils soient à quelques mètres et ne peut être déclenchée qu’une fois qu’elle a atterri. Avec une planification minutieuse, Nanoswarm est plus puissant que la plupart des capacités Molotov. La grenade est utilisée pour délimiter les points d’étranglement, séparer l’équipe ennemie et bloquer une pointe de désamorçage. Nanoswarm inflige une quantité importante de dégâts, alors utilisez-le pour délimiter les points d’étranglement ou arrêter une poussée.

ouais killjoy ult est fou pic.twitter.com/BeWcPpY6lt – Liquid Mendo (@Mendo) 7 août 2020

Un autre OP Ultimate

Sa capacité ultime, Lockdown est une grande balise qui est placée pour empêcher le mouvement de tout ennemi pris dans son rayon. La capacité est un pilier lumineux encombrant qui peut être détruit et après 12 secondes explose. Tout ennemi pris dans le rayon a une vitesse de déplacement insupportablement lente et est incapable d’utiliser ses capacités ou son arme. Lockdown permet à Killjoy d’arrêter les objectifs, de nettoyer une zone ou de complètement renverser le match. Il y a beaucoup de débats sur la maîtrise de l’ultime de Killjoy, mais il a ses inconvénients. Les ennemis peuvent voir le rayon du verrouillage avant qu’il n’explose, ce qui leur donne 12 secondes pour s’échapper ou faire face à l’exécution. Utiliser le verrouillage pour caler l’horloge est une méthode courante pour retenir les appels rapprochés et utiliser l’ultime à son maximum.

Killjoy prospère grâce à l’imprévisibilité. Placer ses capacités, principalement Alarmbot et Tourelle dans la même position, ne fera que les détruire avant de fournir une utilité réelle. Le debuff de vulnérabilité d’Alarmbot peut faire de Turret une véritable menace et permettre à votre équipe d’être agressive. Ses outils tournent autour de l’identification de la position ennemie et de l’acquisition de suffisamment de temps pour que votre équipe effectue des rotations et sécurise la mise à mort. Si Killjoy perd son utilité au début d’un combat, elle doit souvent battre en retraite et se repositionner. Identifier les avances ennemies et les ralentir pour obtenir l’avantage de position est la spécialité de Killjoy.

Le guide post Valorant Agent: Killjoy est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.