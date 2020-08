Le but principal des jeux vidéo est de s’amuser, que l’on se teste ou non, et dans le cas de ceux axés sur le multijoueur en ligne, de montrer que nous sommes les meilleurs en atteignant les positions les plus élevées de leur classement. Cependant, il n’est pas rare de trouver des joueurs qui ont un comportement totalement antisportif et Ninjala ne fait pas exception, alors maintenant Gungho, la société derrière ce titre, a publié un Libération dans lequel cette situation ennuyeuse est discutée.

C’est la position de GungHo sur le comportement antisportif de certains joueurs de Ninjala

Merci d’avoir joué à Ninjala. A ce moment, nous avons observé les comportements suivants au combat: -Les joueurs qui cessent de répondre au milieu du combat. -Les joueurs qui répètent une seule action de manière robotique. -Les joueurs qui courent d’un endroit à un autre sur la scène mais qui ne participent pas au combat. Ces comportements vagues et autres gâchent l’équilibre du combat et peuvent avoir un effet totalement défavorable sur l’équité du système de matchmaking, et sont donc totalement interdits dans les conditions d’utilisation de Ninjala. Voir également L’équipe Ninjala surveille constamment nos rapports de joueurs et divers autres aspects. Si les joueurs persistent à répéter ce type de comportement, nous nous réservons le droit de prendre des mesures telles que la mise en œuvre d’interdictions de matchmaking ou la suspension des comptes des joueurs. L’équipe Ninjala s’efforce de fournir un environnement de jeu sûr et équitable à tous les joueurs, et nous vous demandons de coopérer afin de profiter du jeu de manière responsable et conformément aux conditions d’utilisation. De plus, si les joueurs soupçonnent que les conditions ont été violées, nous vous demandons votre coopération pour informer notre équipe. Nous espérons que vous continuerez à apprécier Ninjala.

