343 Industries étudiera les performances du jeu, notamment en mode Tir.

Cela semblait difficile, mais tout indique enfin 343 Industries Il atteindra son objectif de publier tous les jeux Halo: The Master Chief Collection sur PC avant que Halo Infinite, le nouvel épisode de la franchise, n’arrive dans les magasins. Nous avons récemment pu maîtriser Halo 3, c’est donc maintenant au tour de Halo 3: ODST. Et il ne faudra pas longtemps pour le tester.

Dans un long article de blog sur le Halo Waypoint, 343 déclare que Test ODST H3 Ils commenceront quelque part dans la première quinzaine d’août et les participants au programme Halo Insider pourront en profiter à la fois sur PC et Xbox One. Nous y verrons de nouvelles options de personnalisation, le système de couplage de Tir (Firefight) avec un netcode raffiné, en plus de la possibilité d’y jouer dans des jeux privés; ainsi qu’un mode cinéma qui peut être joué avec la souris et le clavier.

Le plat principal vient de la main du cloche, qui propose six missions et plusieurs listes de jeux; mais aussi six autres cartes de tir, avec des listes de jeux héroïques et d’arcade. Comme vous le savez probablement déjà, ce mode avait été laissé de côté dans la collection, et revient maintenant à la mêlée accompagné de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de choisir une configuration d’arme personnalisée avant de démarrer le jeu.

« Les objectifs de ce premier test seront d’étudier notre calendrier de distribution, de valider Shooting for ODST, de collecter des impressions sur le contenu répertorié et de s’assurer que tous les systèmes que nous allons prendre en charge fonctionnent bien en vue de l’arrivée de Halo 3 ODST à Halo: The Master Chief Collection pour PC, et la version de Shootout pour Xbox One et PC « lit l’entrée, que nous vous recommandons de visiter pour en savoir plus sur l’état de développement du jeu et les actualités du saison 3.

En savoir plus: Halo: The Master Chief Collection, Halo 3: ODST et 343 Industries.

