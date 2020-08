Par Stephany Nunneley,

Mardi 11 août 2020 20h03 GMT

Halo Infinite a été retardé.

Microsoft et 343 Industries ont annoncé un retard pour Halo infini.

Selon 343 Industries, au lieu d’une sortie de vacances, le jeu sortira plutôt en 2021 pour «s’assurer que l’équipe dispose de suffisamment de temps pour offrir une expérience de jeu Halo» qui répond à la vision du studio.

«La décision de changer notre version est le résultat de multiples facteurs qui ont contribué aux défis de développement, y compris les impacts continus liés au COVID qui nous affectent tous cette année», a déclaré le directeur du studio Chris Lee.

«Je tiens à saluer le travail acharné de notre équipe de 343 Industries, qui est restée déterminée à créer un excellent jeu et à trouver des solutions aux défis de développement. Cependant, l’expédier ce jour férié n’est pas durable pour le bien-être de notre équipe ou pour le succès global du jeu.

«Nous savons que cela sera décevant pour beaucoup d’entre vous et nous partageons tous ce sentiment. La passion et le soutien dont la communauté a fait preuve au fil des ans ont été incroyables et inspirants. Nous ne voulions rien de plus que de jouer notre jeu avec la communauté ce jour férié. Le temps supplémentaire nous permettra de terminer le travail critique nécessaire pour proposer le jeu Halo le plus ambitieux jamais réalisé avec la qualité que nos fans attendent. »

Dans un article séparé, Microsoft a assuré aux fans qu’il y aurait beaucoup de jeux autres qu’Infinite à jouer lors du lancement de la Xbox Series X en novembre. Il y aura des jeux couvrant quatre générations de consoles, plus de 100 optimisés pour les titres Xbox Series X et de nouveaux jeux développés pour Xbox Series X et lancés avec Xbox Game Pass.

