Par Cian Maher,

Dimanche 9 août 2020 20h07 GMT

Bien que Halo Infinite n’ait pas nécessairement un monde ouvert à part entière, vous pourrez revenir en arrière et explorer les zones précédentes après les avoir initialement parcourues.

La nouvelle provient d’un récent rapport publié par Destructoid. Selon ce rapport, le directeur créatif associé Paul Crocker a déclaré que même si vous vous déplacez dans de nouvelles zones dans le cadre de l’histoire principale du jeu, les zones précédemment visitées peuvent être réintégrées après que vous les ayez initialement dépassées.

« La réponse simple est que cela se déroule dans un monde immense qui est ouvert et expansif », a déclaré Crocker. «Nous avons un scénario qui vous guide à travers lui, ce qui déverrouille efficacement certains domaines. Mais, au fur et à mesure que vous progressez, vous avez la possibilité de revenir en arrière et d’explorer à votre guise. Il y a beaucoup à découvrir dans le monde. »

Jerry Hook, responsable de la conception chez Halo Infinite, a expliqué le sentiment de Crocker, ajoutant des détails sur la façon dont cette structure contribue à la mise à niveau de votre équipement.

«Chef, en explorant le ring, il va trouver plus d’équipement», a déclaré Hook. «Il trouvera toujours des moyens d’améliorer cet équipement. Et il ne s’agit pas uniquement de puissance, mais d’options pour le joueur. Nous voulons nous assurer que les joueurs sont en mesure de faire les choix nécessaires pour réussir comme ils le souhaitent. »

Assembler les deux citations implique que le but principal du retour en arrière est d’explorer et d’obtenir des améliorations pour vos armes et votre équipement.

Cela vaut probablement la peine de revoir les domaines précédents après avoir un peu augmenté, en ce sens que vous manquerez probablement certains équipements la première fois – à son tour, mettre la main dessus après coup vous rendra beaucoup plus capable en ce qui concerne traiter des domaines plus tardifs et plus difficiles.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Ces nouvelles informations ont également du sens lorsque vous considérez la carte que nous avons vue lors de la bande-annonce de jeu Halo Infinite, qui comprenait une variété d’objectifs de mission différents.

Dans les nouvelles connexes, Halo Infinite pourrait inclure un mode bataille royale.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur un et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

12-20

SEPTEMBRE

2020

AU MONDE

LE PLUS GRAND NUMÉRIQUE

ÉVÉNEMENT DE JEUX

Nouveaux jeux | Panneaux | Jouons | Aperçu de l’industrie | Tournois Esports | Livestreams | Jeux de table | Merch exclusif | Plus!