Le COVID-19 frappe à nouveau. (Crédit: 343 Industries)

343 Industries a annoncé hier sur Twitter que Halo Infinite serait reporté à une date non spécifiée en 2021.

Mise à jour du développement Halo Infinite pic.twitter.com/TFZvXhRN9f – Halo (@Halo) 11 août 2020

Une des raisons était due au COVID-19, qui a affecté la plupart des studios de jeux vidéo. Le virus a retardé de nombreux jeux cette année, comme Cyberpunk 2077, qui devait sortir ce printemps et sera lancé en novembre.

D’autres raisons n’ont pas nécessairement été précisées dans la déclaration. Des «changements de développement» ont été cités, mais rien de plus. Il faut s’attendre à ce que ce soit les corrections de bogues et les polish habituels. En raison de la critique des graphismes du jeu, 343 travaille toujours sur le nettoyage des visuels pour plaire à ses fans.

C’est un coup dur pour la Xbox Series X. Halo Infinite était censé être un titre de lancement, mais être retardé signifie un lancement plus sacré pour la console de nouvelle génération.

Lorsque nous mettrons la main sur Halo Infinite, il sera lancé sur Xbox One (et ses variantes), Xbox Series X et PC. Les détenteurs de Game Pass et les participants xCloud recevront également le jeu.

Que pensez-vous du retard de Halo Infinite? Cela va-t-il changer d’avis sur ce que vous ferez lorsqu’il s’agira d’acheter une console de nouvelle génération cette saison des fêtes? Faites le nous savoir dans les commentaires.

Pour suivre tout ce qui concerne DGR, assurez-vous de toujours revenir ici sur notre site et de consulter notre chaîne YouTube. Si vous souhaitez nous contacter, envoyez un e-mail [email protected] ou consultez notre Facebook.

PLUS: Pas de jeu en nuage pour les utilisateurs d’Apple!

PLUS: Le contrôleur Xbox Series S présenté dans une nouvelle fuite