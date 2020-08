343 Industries promet de travailler dur pour proposer «le jeu Halo le plus ambitieux à ce jour».

Sa présentation n’a pas été aussi bien accueillie qu’on pourrait s’y attendre d’un jeu vidéo très attendu tel que Halo Infinite, qui a fini par recevoir plus de critiques que d’éloges, et maintenant les nouvelles auxquelles personne ne s’attendait ont été rendues publiques. Le nouvel épisode de la saga Halo, fleuron de Xbox Series X, reporter son lancement à 2021.

343 Industries veut passer du temps à créer le meilleur Halo«Nous avons pris la difficile décision de reporter notre lancement à 2021 pour nous assurer que l’équipe dispose de suffisamment de temps pour vivre l’expérience Halo que nous avons imaginée», lit-on dans un message signé par le directeur général. 343 Studios, Chris Lee. Parmi les causes invoquées par le gestionnaire, il a été mentionné: la pandémie COVID-19, qui a affecté le cours du développement de ce jeu de tir tant attendu.

«La décision de retarder le lancement est le résultat de multiples facteurs qui ont conduit à un défi pour le développement, y compris les effets du COVID-19 qui nous ont tous touchés cette année. « De 343 Industries, ils affirment avoir » travaillé dur « pour respecter les délais qui avaient été imposés et créer » un grand jeu vidéo « , mais finalement ils ne l’ont pas fait Ils ont trouvé les solutions nécessaires pour surmonter les défis posés par la crise sanitaire mondiale.

Nous savons que ce sera une déception pour vous et nous partageons tous ce sentiment.« Nous savons que ce sera une déception pour certains d’entre vous et nous partageons tous ce sentiment », poursuit-il dans son communiqué. «La passion et le soutien dont la communauté a fait preuve au fil des ans ont été incroyables et inspirés. Nous ne voulions rien de plus que de jouer à notre jeu avec la communauté ce Noël», dit-il. « Les prolongations nous permettront de terminer le travail critique nécessaire pour livrer le » jeu Halo le plus ambitieux à ce jour. la qualité que nos fans attendent« .

C’est le bon moment pour sauver une déclaration de Phil Spencer, qui a garanti il ​​y a des mois que la Xbox Series X ne serait pas retardée, mais il était prudent avec certains jeux vidéo. Malheureusement, Halo Infinite fait partie des personnes touchées par la pandémie. Il reste à attendre plus de détails sur ce retard, et comment il affectera le lancement de la Xbox Series X, dont la date de lancement n’a pas encore été précisée. Pour en revenir à Halo Infinite, après sa présentation, ses graphismes ont été beaucoup critiqués, transformant certaines de ses images en mème.

De 343 Industries, ils ont affirmé qu’ils avaient du travail à voir avec les graphismes Halo Infinite, mais ils étaient très confiants quant au potentiel du jeu à portée de main. Même après avoir parlé à l’équipe de développement, les sentiments concernant le jeu étaient très positifs comme nous vous l’avions déjà dit dans notre spécial Tout sur Halo Infinite.

