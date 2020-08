Le mois dernier, Microsoft a montré une tonne de séquences du prochain Halo Infinite, avec un atterrissage en catastrophe et un pilote très bouleversé. Ils avaient l’air bien en haute définition, mais il y a quelque chose en eux qui semble encore mieux imaginé comme un jeu N64.

Cette vidéo de Hoolopee fait exactement ce à quoi elle ressemble, recréant 1:42 de ce clip Xbox dans le style d’un titre Nintendo 64.

Bien sûr, c’est plus confus, mais une grande partie de l’attrait de Halo original était sa vitesse et sa clarté visuelle, ce que cette vidéo de blague devient presque aussi juste que le Halo Infinite réel (qui, à son crédit, revient intentionnellement à un art plus classique. style pour le jeu à venir après des départs moins reconnaissables dans Halos 4 et 5).