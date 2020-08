Nouveau programme hebdomadaire 3DJuegos. Comment l’écriture a-t-elle géré le retard inattendu de Halo?

Bienvenue au SuperShow de Jeux 3D! Aujourd’hui, nous devons parler d’une de ces nouvelles que nous n’aimons jamais donner: le retard de Halo Infinite. Qu’est-ce que cela signifie pour les intérêts de la nouvelle génération de Microsoft et les fans de Halo? Nous avons discuté de l’actualité, à quoi était due la décision? Nous analysons les conséquences du stick au logiciel 343 Industries.

Nous nous lions à celui qui a été l’autre grande nouvelle de la semaine: Xbox Series X a déjà une date de sortie! Qu’avons-nous pensé de la déclaration et des formulaires? Qu’est-ce qui attend les utilisateurs de la nouvelle machine Redmond? Nous en profitons pour revoir ce que le dernier State of Play a donné de lui-même, quel sera le prochain mouvement de Sony?

Nous profiterons de la circonstance pour parler de l’état actuel de la prochaine génération, à quoi s’attendre Xbox Series X et PS5? Quel impact la pandémie actuelle a-t-elle sur les machines? Après avoir donné la nouvelle la semaine dernière, nous avons terminé avec les informations sur l’exclusivité de Spider-Man dans Marvel’s Avengers of PS4 et ce que cela signifie pour le jeu, que nous avons déjà pu essayer dans sa version bêta.

Nous nous sommes retrouvés avec de nouvelles recommandations pour le chaud mois d’août dans un programme auquel ils ont participé Toni Piedrabuena, Jésus Bella et Mario Gomez. Le 3DJuegos SuperShow est téléchargé sur les différents canaux 3DJuegos Jeudi midi.

En savoir plus sur: SuperShow, 3DJuegos, Halo Infinite, Avengers, Xbox Series X et State of Play.











