Il n’est jamais trop tard si le bonheur est bon, dit le proverbe, et c’est ce que le développeur Vblank Entertainment doit penser, ou bien vous aimez la théorie d’un meilleur gros poisson dans un petit aquarium que de petits poissons dans un grand aquarium, quel que soit le Le fait est que, après avoir été annoncé il y a quelques mois, enfin son travail Shakedown: Hawaï, successeur direct du jeu Retro City Rampage DX mais en 16 bits, il débarquera dans le catalogue Wii U, le prédécesseur pas suffisamment apprécié de la console hybride. Et ça ne va pas le faire de toute façon, mais en Format physique et avec deux éditions, le la norme avec le jeu seulement pour 24,99 $ et le spécial pour 29,99 $, qui comprend une autre pochette réversible et une bande-son numérique, limitée à 3000 exemplaires. Les deux éditions devraient arriver la prochaine 20 aoûtPar conséquent, il ne reste que quelques jours pour pouvoir faire une réservation, ce qui est recommandé pour ceux qui souhaitent les acheter car il est fort probable qu’ils s’épuisent rapidement, compte tenu du nombre limité d’unités.

Bande-annonce de Shakedown: Hawaii (Nintendo Switch, Wii U)

La version Wii U comprend tout le contenu et les mises à jour des fonctionnalités actuellement publiés, y compris la mise à jour Mogul, la mise à jour Full Tank et de nombreux autres petits ajustements, améliorations et optimisations qui ont été inclus dans le jeu après son lancement. Prend en charge les formats 4: 3 et 16: 9. Vous pouvez jouer avec le GamePad, la manette Wii U Pro, la télécommande Wii, la manette Wii Classic ou la manette Wii Classic Pro. Il peut être joué entièrement sur le GamePad en utilisant le toucher, ou sur le téléviseur dans le confort du canapé.

Toute l’île est en jeu … ou du moins, cela pourrait être avec le bon modèle économique. Shakedown: Hawaii combine l’action du monde ouvert et la construction d’empire. Construisez une société « légitime » en accomplissant des missions dans le monde ouvert, en acquérant des entreprises, en sabotant des concurrents, en « re-zonant » le terrain et en secouant les magasins pour de l’argent de protection. Shakedown: Hawaii parodie les grandes entreprises et les pratiques commerciales les plus absurdes qui les accompagnent. Vous êtes le PDG et les filiales douteuses, les publicités trompeuses, les petits caractères, les frais de service cachés et la torsion marketing sont les outils de votre métier. De la salle de conférence aux rues, construisez votre empire d’entreprise et détruisez la concurrence. C’est des affaires à l’avant et des corps à l’arrière… à Shakedown: Hawaï. Voir également

