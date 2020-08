Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Plus tôt cette année, Vblank Entertainment a annoncé qu’il apporterait son dernier jeu Shakedown: Hawaii à 2 autres consoles, Wii et Wii U, et les deux auraient des éditions physiques. Celui pour Wii U viendrait un peu plus tard, mais il est prêt et fera ses débuts plus tôt que vous ne le pensez. De plus, le développeur a révélé par surprise que le jeu viendrait sur une plate-forme de plus.

Le développeur et distributeur Vblank Entertainment a annoncé que Shakedown: Hawaii arrivera enfin sur Wii U et que son lancement en format physique et numérique est prévu pour le 20 août prochain. L’édition numérique sera disponible via le Nintendo eShop, tandis que les 2 éditions physiques seront vendues sur la boutique en ligne de Vblank Entertainment.

L’édition standard sera au prix de 24,99 USD et comprendra une copie du jeu pour Wii U. L’édition spéciale sera également en vente, qui coûtera un peu plus, 29,99 USD, et comprendra, en plus du disque du jeu, la bande originale du jeu. en format numérique, une boîte de protection et une autre pochette.

Ces types d’éditions s’épuisent généralement très bientôt (seulement 3000 exemplaires de chaque édition seront produits), donc si vous voulez une copie standard et spéciale de Shakedown: Hawaii, vous devrez garder un œil sur la boutique en ligne de Vblank Entertainment jeudi prochain. Le 20 août à 12 h 00 (heure de Mexico), date à laquelle les 2 versions pour Wii U seront disponibles. Veuillez noter que le disque sera verrouillé par région et ne fonctionnera que sur Wii U en Amérique du Nord.

Shakedown: Hawaii arrive également sur PlayStation 3

Parallèlement à l’annonce des versions pour Wii U, Vblank Entertainment a révélé que le titre surprendra PlayStation 3 via le PlayStation Store et le meilleur de tous est que les utilisateurs qui ont déjà une copie du jeu pour PlayStation 4 ou PlayStation Vita peut l’obtenir gratuitement, mis à part le fait que la progression sera partagée dans les deux versions.

Une autre caractéristique intéressante est que les versions PlayStation 3 et Wii U prendront en charge la définition standard (SD, 720 × 480 pixels) et la haute définition (HD, 1920 × 1080 pixels), ainsi que les rapports d’aspect 4: 3. et 16: 9. De même, les deux versions comprendront du contenu qui a été ajouté après le lancement, tel que la mise à jour telle que la mise à jour Mogul et la mise à jour Full Tank.

Comment recevez-vous cette nouvelle? Allez-vous essayer d’obtenir la version physique de Shakedown: Hawaii pour Wii U? Dites le nous dans les commentaires.

Shakedown: Hawaii est disponible sur PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, Wii et PC. Très prochainement, il sera également disponible sur PlayStation 3 et Wii U. Vous pouvez en savoir plus à son sujet en consultant sa fiche ou en consultant notre avis écrit.

