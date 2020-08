The Witcher de Netflix revient pour une deuxième saison et la production a récemment repris – en avance sur le calendrier – à la suite d’un retard lié au COVID-19.

L’acteur principal Henry Cavill, qui joue Geralt dans la série, a maintenant partagé une image de l’ensemble. Publiée sur Instagram, la photo montre l’acteur dans son fauteuil de maquillage. Il n’y a rien d’inhabituel à cela, mais Cavill a déclaré que le département des costumes avait légèrement modifié sa tenue pour la deuxième saison. Cavill ne portera plus de casquette chauve sous ses mèches d’ivoire. Cette année, il a été équipé d’une sorte d’équipement spécial qui ne semble pas très amusant à enlever.

« Pas de casquette chauve cette année. Juste des kilos de deux types de ruban adhésif médical et un peu de colle … Le retrait est une joie », a déclaré Cavill. «Jacqui et Ailbhe ici, cependant, ont le contact habile des anges. Jacqui est plus un ange de la vengeance, mais tout cela fait partie de son charme.

Cavill a également noté que lui et le reste de la distribution et de l’équipe travaillaient sur The Witcher Saison 2 selon des directives strictes de santé et de sécurité en raison du virus. « Nous sommes tous débarrassés de Covid et bouillonnants. Nous sommes testés deux fois par semaine ici à Kaer Morhen! » il a dit.

Avant cela, un réalisateur de The Witcher Season 2 et le showrunner ont révélé certaines des autres mesures de sécurité en place, comme le port d’un équipement de protection individuelle et la séparation des personnes avec des barrières de sécurité.

En mars, The Witcher est devenu l’une des premières productions majeures au Royaume-Uni à être suspendue après l’épidémie de coronavirus. L’acteur Kristofer Hivju a été testé positif pour le virus.

La showrunner Lauren S. Hissrich avait précédemment déclaré que la saison 2 apparaîtrait dans le courant de 2021. « Nous ne voulons pas précipiter le produit », a-t-elle déclaré en janvier. « Cela ne profite à personne. » Hissrich a également suggéré que l’histoire de The Witcher Saison 2 serait plus facile à suivre que celle de la saison 1, qui était répartie sur différents calendriers. « L’histoire sera beaucoup plus linéaire, maintenant que les histoires des trois personnages ont commencé à se croiser », a-t-elle expliqué.

En plus de Cavill dans le rôle de Geralt of Rivia, The Witcher de Netflix met en vedette Freya Allan dans Ciri, Anya Chalotra dans Yennefer, Eamon Farren dans Cahir et Joey Batey dans Jaskier. Il est basé sur la série de livres d’Andrzej Sapkowski, qui à son tour a inspiré la populaire série de jeux vidéo.

The Witcher était le deuxième après Stranger Things Saison 3 parmi les émissions de télévision les plus populaires de Netflix en 2019, donc la deuxième saison a de grandes chaussures à remplir.

