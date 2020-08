Le concepteur de jeux vénéré Hideo Kojima a récemment déclaré qu’il avait été piqué par «au moins 10 abeilles à la fois» alors qu’il travaillait comme jardinier à l’université.

Kojima a récemment partagé un tweet publié par le compte Twitter officiel de Kojima Productions, qui publie une liste d’anecdotes du concepteur de jeux chevronné intitulé «Les réflexions de Hideo». L’une de ces réflexions décrivait certains des petits boulots que Kojima faisait pour gagner de l’argent pendant ses études universitaires.

Son premier travail à temps partiel consistait à filmer des cérémonies de mariage. Il estime que cela lui a appris ce que c’était que d’être, selon ses propres mots, un «travailleur salarié», frappant pour avoir l’air tout pimpant en costume et cravate.

Il a également travaillé comme jardinier à domicile pendant les vacances, afin de gagner quelques livres supplémentaires. «J’ai appris non seulement comment planter, mais aussi comment concevoir un jardin, où placer une clôture en bambou, comment organiser les roches», a déclaré Kojima.

«De plus, une fois, j’ai été piqué par au moins 10 abeilles à la fois.»

En plus d’avoir reçu un coup de 10 dards d’abeille, Kojima a été empoisonné à la laque et est tombé d’un arbre. Il n’a pas développé le premier, mais l’histoire du second met en évidence le fait que ce n’était pas vraiment sa faute. Vous voyez, son patron lui a dit qu’il n’était jamais autorisé à refuser quoi que ce soit, que ce soit de la nourriture, une invitation, peu importe. C’était impoli et son travail consistait à être un oui.

Donc, une fois, il a bu quelques bières avec un client et, naturellement, est tombé d’un arbre. Une autre fois, il a jeté son panier-repas dans un fossé parce qu’un client lui a offert de la nourriture et il voulait être poli.

Kojima estime que ces emplois l’ont aidé à passer au stade de la «création de jeux [he does] aujourd’hui. » Je ne sais pas pour vous, mais quelque chose à propos de se faire piquer par 10 abeilles et de faire voler des baleines autour des plages, mais pas des plages, tandis que l’homme de guerre Mads Mikkelsen se téléporte avec un équipage de squelettes semble s’additionner.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Dans le même ordre d’idées, Kojima a récemment contacté Junji Ito à propos de sa collaboration sur un jeu d’horreur.

Également un peu lié: Norman Reedus n’a pas de pénis dans Death Stranding.