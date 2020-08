Il est surprenant que l’industrie du jeu vidéo n’ait pas beaucoup de documentaires de haute qualité qui racontent son histoire fascinante. Il y a eu quelques joyaux commerciaux, notamment The King of Kong et Indie Game: The Movie. Les récents making-of créés par les développeurs pour des jeux comme God of War et Broken Age offrent des regards convaincants sur le processus de création d’un seul jeu. Et les chaînes YouTube telles que Noclip ont régulièrement des histoires longues sur le développement de jeux, grands et petits. Mais il n’y a pas eu de très bon documentaire qui raconte l’histoire des années formatrices du jeu – jusqu’à maintenant. High Score, une nouvelle série limitée Netflix diffusée le 19 août, est de loin le documentaire de jeu vidéo le plus impressionnant à ce jour.

High Score couvre beaucoup de terrain dans son exécution d’environ 4,5 heures réparties sur six épisodes distincts. De la culture arcade et Atari à Nintendo, Sega et des genres spécifiques comme les jeux de rôle et les jeux de combat, High Score parcourt méthodiquement la fin des années 70 au début des années 90, racontant les histoires vibrantes derrière les jeux les plus populaires de l’époque et les gens. qui les a créés. Le résultat est un cours intensif sur l’âge d’or du jeu rempli d’entretiens perspicaces, d’écriture brillante et, surtout, d’un message inspirant et inclusif.

Les documentaires sur les jeux vidéo, même certains des plus décents – Chasing Ghosts, Ecstasy of Order: The Tetris Masters – ont régulièrement été en proie à de faibles valeurs de production. High Score est aussi bien produit que n’importe quel document Netflix, avec des interviews et des scènes se déroulant dans le monde entier, un trésor de séquences classiques et, plus charmant, des scènes animées qui sont utilisées avec des anecdotes racontées par ceux impliqués dans la riche histoire du jeu.

High Score a également un narrateur stellaire dans Charles Martinet, la voix de Super Mario. Martinet sert de guide touristique pour ce voyage à travers les années charnières du jeu, tandis que l’énorme distribution de sujets d’interview – qui parlent directement à la caméra – remplit les détails, fournissant des histoires dans les coulisses de ce que c’était vraiment. faire partie du boom du jeu. Il est réalisé par William Acks, France Costrel et Sam LaCroix, qui ont tous travaillé sur la série doc de Showtime sur la technologie et le dark web, Dark Net.

L’épisode 1, «Boom & Bust», revisite Space Invaders et Pac-Man et propose des entretiens approfondis avec les deux créateurs ainsi que la transition difficile des arcades aux consoles de salon. Certaines des interviews les plus intéressantes de « Boom & Bust » racontent des histoires moins connues, comme la naissance de Mme Pac-Man et le véritable développeur derrière la technologie qui a conduit aux jeux à cartouche. Et il aborde également la partie « Bust » du titre de l’épisode en disséquant la chute d’Atari, avec une interview humoristique avec le créateur d’E.T. l’extra-terrestre – notoirement considéré comme le pire jeu jamais réalisé.

Donnant le ton pour High Score dans son ensemble, « Boom & Bust » offre un regard humanisant sur ceux qui sont tous deux tombés amoureux de la création de jeux et ceux qui y ont excellé, soulignant en cours de route que les jeux sont censés être pour tout le monde. .

Nintendo est né des cendres laissées par Atari, il est donc normal que High Score se dirige ensuite dans cette direction. Pour les fans de longue date de Nintendo, une grande partie de l’histoire peut être familière, comme la naissance de Donkey Kong et Super Mario. Cependant, l’épisode 2, «Comeback Kid», se concentre également sur un aspect attachant de l’histoire du studio: Nintendo Game Play Counselors. En fait, la star de l’épisode est Shaun Bloom, un ancien conseiller de jeu, qui a une tonne d’histoires sur le tas qui sont tout simplement délicieuses. Avec de vieilles vidéos de formation Nintendo, des séquences d’actualités, des vidéos de gameplay et des scènes de dessins animés à profusion, « Comeback Kid » offre une variété étonnante sur ses 45 minutes d’exécution.

Pour les fans de RPG, le troisième épisode revient sur les origines du genre extrêmement influent. Mettant en vedette des interviews avec le duo derrière le premier jeu d’aventure sur PC avec des graphismes et l’homme responsable d’apporter des conséquences basées sur le choix aux jeux, « Role Players » est totalement absorbant. Plus critique encore, il plonge dans l’attrait du genre pour beaucoup: la capacité de devenir qui ils veulent à l’écran. À cet effet, il présente l’une des interviews les plus inspirantes de la série avec le créateur du RPG LGBTQ de 1992, GayBlade.

Quiconque a lu Console Wars de Blake Harris reconnaîtra de nombreux rythmes de l’épisode dédié à Sega, avec des contributeurs clés tels que le PDG de Sega of America, Tom Kalinske et le concepteur de gameplay de Sonic the Hedgehog, Hirokazu Yasuhara, racontant l’histoire du chemin de Sega vers la pertinence. Cela montre vraiment comment Sega a intelligemment réussi à éliminer une partie de la part de marché astronomiquement élevée de Nintendo, offrant une perspective précise sur la façon dont le marketing peut être l’aspect le plus important de tout produit. Une partie du plan de Sega impliquait des jeux de sport et le voyage complexe pour donner vie au football 11v11 avec John Madden Football, y compris l’histoire d’un développeur très persévérant qui a changé le jeu pour le mieux avec Madden NFL ’95.

Street Fighter et Mortal Kombat sont à la base de l’épisode dédié aux jeux de combat. Des entretiens révélateurs avec les concepteurs de Street Fighter II Akira Nishitani et Akira Yasuda et le co-concepteur de Mortal Kombat, John Tobias, explorent les débuts du chemin du jeu vers une compétition sérieuse. L’épisode détaille également le premier tollé (comique) majeur à propos de la violence dans les jeux vidéo, qui contient des faits moins connus sur les audiences du Congrès de 1993 et ​​leurs effets durables sur l’industrie dans son ensemble.

Chaque épisode de High Score est superbe, mais l’épisode 6, «Level Up», contient quelques-unes des meilleures anecdotes et histoires d’initiés sur le saut charnière de la 2D à la 3D. Bien sûr, id Software est très présent et John Romero a plein d’histoires incroyables à raconter. En faisant des allers-retours entre l’Amérique et le Japon, Level Up discute également de l’approche résolument différente mais tout aussi convaincante de Nintendo face à la révolution qu’est le jeu 3D.

Au total, High Score est le documentaire sur les jeux vidéo le plus complet à ce jour. Il a une grande portée, mais parvient à raconter des histoires intimes et relatables sur des personnes qui sont tombées amoureuses des jeux et ont décidé de se consacrer à ce qui est devenu l’un des médias de divertissement les plus omniprésents au monde. Il est également farouchement déterminé à faire la lumière sur les histoires entourant les jeux qui ont été perdues au fil des ans, soulevant ceux qui ont malheureusement vécu en marge de l’industrie et de la société. Pour cela, High Score délivre un message important et plein d’espoir.