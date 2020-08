Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

PlayStation Now a reçu de gros titres en juillet, comme Street Fighter V et Watch_Dogs 2. Sony ne veut pas décevoir les utilisateurs de son service d’abonnement, il a donc préparé plusieurs surprises pour août.

La plateforme vous permet de diffuser plus de 800 jeux et de télécharger plus de 300 titres. Maintenant, PlayStation Now propose 9 jeux supplémentaires qui laisseront sans aucun doute ses utilisateurs satisfaits.

Comme lors d’occasions précédentes, il y aura des jeux qui resteront indéfiniment en service. Cependant, il existe 2 jeux qui ne seront disponibles dans le catalogue que pour une durée limitée.

Ces jeux ont rejoint PlayStation Now aujourd’hui

La principale nouveauté de ce mois-ci pour le service n’est autre que Hitman 2. Cette aventure Agent 47 est désormais disponible sur PlayStation Now, mais notez qu’elle restera dans le catalogue jusqu’au 1er février 2021.

Un autre titre à considérer est Dead Cells, le populaire indie Motion Twin qui mélange des éléments roguelike et metroidvania. Ce titre quittera également PlayStation Now le 1er février de l’année prochaine.

Pour aggraver les choses, les utilisateurs du service peuvent désormais jouer à GreedFall, titre de Spiders et Focus Home Interactive, qui a été très bien accueilli par la communauté des joueurs et des critiques spécialisés.

Enfin, des jeux comme AO Tennis 2, Power Rangers: Battle for the Grid, The Sinking City, Pure Farming 2018, Warhammer 40K Inquisitor – Martyr et WRC 8 rejoindront également le service en août.

Hitman 2, Greedfall et Dead Cells rejoignent PS Now aujourd’hui. Détails sur les ajouts de ce mois-ci: https://t.co/X8A0U1Emao pic.twitter.com/kCamsFVtky – PlayStation (@PlayStation) 4 août 2020

Sony a révélé en mai que PlayStation Now avait augmenté deux fois plus d’abonnements au cours de l’année écoulée. En outre, le service constituera une partie importante de la stratégie de PlayStation 5, donc sans aucun doute, des jeux plus flashy viendront à l’avenir.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Sony fera-t-il ses futures premières parties sur PS Now?

PlayStation Now n’est disponible pour l’instant que dans certaines régions. Recherchez sur ce lien toutes les actualités relatives au service Sony.

Source 1, 2