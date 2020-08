Aloy prépare son atterrissage sur PC. Horizon Zero Dawn Complete Edition arrive sur Steam le 7 août.

Très peu de choses manquent pour la première de Aloy Adventures sur PC. Horizon Zero Dawn Complete Edition peut être préchargé sur Steam dès maintenant, dans le cadre de l’une des exclusivités PS4 les mieux notées à ce jour.

Le jeu sera mis en vente le 7 août, mais il peut déjà être préchargé via la plate-forme de distribution de Valve. En fait, grâce à cela, nous avons pu connaître la taille qu’occupera le jeu sur le disque dur. Le titre de Guerrilla Games a un poids de 67,1 Go, bien plus que le jeu dans sa version PS4, qui remplissait 48 Go.

C’est logique étant donné que c’est l’édition complète, qui a l’extension Wilds gelés à l’intérieur du produit. En plus d’améliorations dans la section visuelle d’éléments tels que la végétation ou les reflets, dans le but de rendre le port le plus complet possible. Sans oublier qu’il aura prise en charge des moniteurs ultra-larges et de la fréquence d’images déverrouillée.

Horizon Zero Dawn est l’un des jeux les mieux considérés sur PS4. Publiées en 2017, les aventures d’Aloy ont tellement ébloui que sa suite est en route. Horizon Forbidden West arrivera en 2021 et initialement exclusif à la ps5.

En savoir plus: Horizon: Zero Dawn, Guerrilla Games, Adventure, Steam et PC.











