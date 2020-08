via Mighty Ape

Lors de la conférence EA Play en juin, nous avons entendu comment la société proposait «sept nouveaux jeux sur Switch» en 12 mois. L’initié de l’industrie, Jeff Grubb, a suivi cela, déclarant que l’un de ces jeux était susceptible d’être un remaster du coureur 2010 de Criterion Games, Need for Speed ​​poursuite.

Cela a ensuite été suivi par une liste sur le détaillant en ligne australien et néo-zélandais Mighty Ape en juillet – avec des captures d’écran et tout. Le jeu, à l’époque, était répertorié pour la PlayStation 4, la Xbox One et la Nintendo Switch. Maintenant, dans la dernière mise à jour, une liste pour Need For Speed: Hot Pursuit Remasterisé pour Switch et Xbox One est apparu sur Amazon UK

Comme on peut le voir, son prix est de 34,99 £ et la date de sortie est prévue pour le 13 novembre de cette année. Comme l’ont noté nos amis à Xbox pure, il peut s’agir simplement d’une date d’espace réservé (en supposant qu’elle soit réelle). Comme la liste Mighty Ape, vous pouvez également pré-commander une copie du jeu dès maintenant.

À ce stade, tout ce dont nous avons besoin est une annonce officielle. Souhaitez-vous voir un remaster de Need for Speed: Hot Pursuit speed sur le commutateur? Dites-nous ci-dessous.