Hyper Scape a enfin été lancé sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Uplay, et les gens se demandent naturellement s’il est crossplay et prend en charge le multijoueur multiplateforme.

Il y a une progression de transfert multiplateforme dans Hyper Scape comme le reconnaît le compte Twitter officiel du jeu, mais il n’y a pas de multijoueur crossplay pour le moment.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Le jeu croisé n’est actuellement pas disponible, mais le transfert de progression multiplateforme l’est. Le jeu croisé sera disponible à une date ultérieure. – Hyper Scape (@HyperScapeGame) 12 août 2020

Bien qu’il y ait une progression des transferts croisés, Ubisoft a clairement indiqué que Bitcrowns ne s’appliquait pas.

Cela signifie qu’ils resteront sur le système PS4, Xbox One ou PC sur lequel vous les avez acquis sans possibilité de les déplacer.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Veuillez noter que Bitcrowns ne transférera pas entre les plates-formes. Ils resteront sur la plateforme sur laquelle vous les avez achetés ou sur lesquels vous les avez gagnés. Par exemple, si vous avez déverrouillé Bit Crowns sur PS4, elles ne resteront que sur PS4. – Hyper Scape (@HyperScapeGame) 11 août 2020

Histoire originale:

Après de nombreuses fuites sur la première incursion d’Ubisoft dans le genre de jeu vidéo Battle Royale, Hyper Scape a été annoncé avec une bêta fermée pour les joueurs PC dans certaines régions. Le jeu croisé étant un élément clé de la plupart des titres multijoueurs modernes, de nombreux joueurs intéressés se sont demandé si Hyper Scape était multiplateforme entre PS4, Xbox One et PC.

À la base, Hyper Scape est un jeu vidéo Battle Royale qui permettra à 100 joueurs de se battre à mort en mode solo ou en équipe. Cependant, pour se démarquer de Fortnite et Apex Legends, il y aurait de nombreuses idées fraîches et originales qui le rendront totalement unique par rapport à tout le reste du genre surchargé.

Bien qu’il reste à voir à quel point le jeu sera unique lors de son lancement complet, Ubisoft aurait commenté l’inclusion du multijoueur multiplateforme entre PS4, Xbox One et PC.

APPEL DU DEVOIR: Pourquoi il y a des feux d’artifice et des jets dans le menu Warzone

Quelle est la date de sortie d’Hyper Scape?

La fenêtre de sortie d’Hyper Scape est l’été 2020.

Cela signifie que la date de sortie d’Hyper Scape devrait arriver avant la fin du mois d’août.

Il est toujours possible que le jeu soit retardé mais – à partir de ce moment – un lancement avant septembre est le plan d’Ubisoft.

Ubisoft

Hyper Scape est-il crossplay entre PS4 et Xbox One?

Le jeu croisé entre PS4, Xbox One et PC n’est pas officiellement confirmé pour Hyper Scape.

Cependant, alors que le multijoueur multiplateforme n’est pas confirmé pour Hyper Scape, le directeur créatif Jean-Cristophe Guyot aurait discuté de l’inclusion éventuelle du jeu croisé.

Windows Central rapporte que Guyot a confirmé que le multijoueur multiplateforme est «définitivement en préparation», mais qu’il sera ajouté au jeu une fois qu’une solide épine dorsale sera établie.

Il n’est pas précisé si le crossplay sera disponible au lancement ou combien de temps après, mais il y a probablement d’autres questions compliquées telles que la multiplateforme entre PS5 et Xbox Series X.

FORTNITE: Obtenez le skin Captain America pour célébrer le jour de l’indépendance

Et, en ce qui concerne l’arrivée de Battle Royale d’Ubisoft sur les consoles de nouvelle génération, le producteur senior Graeme Jennings aurait déclaré qu’il s’agissait d’une conversation au sein de l’équipe de développement sans aucun plan solidifié.

Dans d’autres nouvelles, Hyper Scape est-il multiplateforme entre PS4, Xbox One et PC?