Lors d’une discussion avec Chris Pope, Hyper Scape Game Designer, nous avons passé en revue les principaux axes de la proposition.

Même si c’est lui bataille royale est l’un des genres les plus populaires du marché, le succès n’y est pas garanti. Récemment, 3DJuegos a eu l’occasion d’interviewer Chris Pape, Game Designer d’Hyper Scape, à qui nous avons demandé ce qu’ils considéraient être différenciateur principal de sa proposition parmi tous les titres du genre.

«Depuis le début, nous avons pensé à trois piliers pour y parvenir le jeu le plus rapide, urbain et fluide de la bataille royale« a-t-il commenté, expliquant en profondeur ces trois domaines dans lesquels l’équipe a cherché à innover dans le genre.

Hyper Scape s’engage pour la verticalité, la simplification de certains systèmes de bataille royale et une fermeture distinctive de la carte comme axes de différenciation.UNE premier pilier serait le Conception de la ville Neo Arcadia comme une carte entièrement urbaine dans laquelle verticalité. « L’action entre les toits, les gratte-ciel, la grande verticalité change ce que l’on peut vivre dans une bataille royale, c’est quelque chose de très puissant », a déclaré le concepteur.

Il deuxième pilier serait le ajustements aux mécanismes de base de la bataille royale que selon le pape ils cherchaient simplifier certains éléments du jeu, mais aussi ajouter de la profondeur aux autres. Parmi ces ajustements, il a mentionné l’intégration de système de piratage qui permet de prendre des compétences actives directement sur le champ de bataille au lieu d’utiliser des classes de personnages, accompagné de cet ajout a également mis en évidence le système de fusion comme facteur de simplification dans lequel les armes et les hacks sont mis à niveau en prenant plusieurs copies identiques au lieu que le joueur ait à gérer son inventaire, a-t-il expliqué.

UNE troisième pilier serieuse la façon dont la carte se ferme Oubliant les cercles populaires du genre au profit de la dissolution des secteurs de la ville, ils correspondent à l’approche urbaine de la proposition. Selon Pope, cette façon de réduire la taille de la carte sert non seulement à générer des motifs intéressants, mais est également nouvelle lorsque dissoudre tous les bâtiments progressivement, laissant ainsi les joueurs sans couverture.

Le développeur a également souligné d’autres éléments du jeu comme étant système pour raviver les alliés dans lequel les joueurs tombés restent sur la carte comme des fantômes, pouvant aider leurs alliés avec la communication de tout ce qui se passe autour d’eux et revenir au combat autant de fois que possible lorsqu’ils trouvent des points de restauration. Le designer a également parlé d’un extension de jeu pour Twitch qui permet aux spectateurs en direct d’interagir et d’influencer les événements du jeu grâce à leurs votes.

Chris Pope dit qu’ils travaillent actuellement dur à la fois nouveaux modes comme dans ajouts narratifs pour enrichir la proposition. Au cours de notre entretien, le développeur a déclaré que le l’équilibre des armes est quelque chose qu’ils ont une priorité élevée en studio et que cela s’applique très différemment pour les versions PC et console, en faisant également remarquer qu’ils font attention dans des domaines tels que assistance au ciblage lorsque vous jouez avec contrôle.

Les changements apportés par Ubisoft suffiront-ils à se démarquer du reste des jeux du genre? Ce sera une question à laquelle la communauté devra répondre et qui se reflétera dans les statistiques que le jeu enregistre dans les semaines à venir, pour l’instant nous vous rappelons que si votre proposition retient votre attention, cette semaine sa première saison a commencé et elle peut être jouée totalement gratuitement dans PC, Xbox et PS4. Dans d’autres actualités liées au jeu, Chris Pope a également discuté avec nous de la présence de la cathédrale Notre-Dame sur la carte.

En savoir plus: Hyper Scape et Ubisoft.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["ubisoft"]).setTargeting("genre", ["acción","battle-royale","primera-persona-(fps)"]).setTargeting("game", ["hyper-scape"]).setTargeting("url_sha1", "18854652396058e164887ec2a3459815b0f53a79");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');