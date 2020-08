DOOM Eternal peut-être même pas encore sur la Nintendo Switch, mais cela n’a pas empêché id Software et Bethesda Softworks de taquiner la première extension de campagne du jeu, Les dieux antiques, première partie.

Cette révélation a été faite par Marty Stratton et Hugo Martin dans la présentation d’ouverture de QuakeCon 2020, et la bande-annonce complète sera révélée le 27 août à la Gamescom Opening Night Live. En voici un peu plus (alerte spoil):

Votre victoire sur les hordes de l’Enfer a épargné la Terre d’un destin périlleux et infesté de démons, mais sauver l’humanité a bouleversé le délicat équilibre du pouvoir dans les cieux. Devenez à nouveau le DOOM Slayer et réglez les choses correctement dans la première extension solo de DOOM Eternal, Les dieux antiques, première partie.

Voyagez dans des royaumes inconnus de l’univers de DOOM et affrontez un nouveau défi de front lorsque The Ancient Gods, Part One sortira pour DOOM Eternal plus tard cette année.

Cette extension DLC fait partie du Year One Pass, inclus dans DOOM Eternal Deluxe Edition et disponible à l’achat numériquement. Nous avons plus à partager bientôt sur ce nouveau chapitre passionnant

Plus tôt cette semaine, Bethesda a également confirmé que DOOM Eternal serait publié sur Xbox Series X et PlayStation 5 – les propriétaires de Xbox One et de PlayStation 4 pouvant effectuer une mise à niveau gratuite.

Cela nous amène à la version Switch. La dernière mise à jour officielle que nous avons eue remonte à juillet lorsque Stratton a déclaré que le plan était de verrouiller une date de sortie « très bientôt » pour le Switch, et avec la QuakeCon de cette année en cours, nous espérons en entendre plus bientôt.

