Mise à jour (dim.16 août 2020 07:30 BST): Le propriétaire et vice-président du développement d’Engine Software, Ruud van de Moosdijk, a contacté Nintendo Life et, malheureusement, il ne semble pas que Killer7 arrive bientôt sur le Switch. Le projet sur lequel il travaille n’est pas Killer7 pour la Nintendo Switch et la bannière sur sa page LinkedIn aurait dû être modifiée. Désolé les gars!

Sans rien dire sur les projets inopinés, le projet inopiné sur lequel je travaille avec un développeur japonais prolifique, n’est pas Killer7 pour Switch désolé.

La bannière sur LinkedIn aurait dû être modifiée, car au final, nous n’avons fait qu’une version PC de Killer7.

Histoire originale (sam.15 août 2020 05:05 BST): Plus tôt cette année, le légendaire concepteur de jeux Suda51 a déclaré qu’il adorerait intégrer certains des titres plus anciens de Grasshopper Manufacture sur la dernière console de Nintendo, mais ce n’était pas sa décision à prendre. L’un d’entre eux était l’action-aventure à succès culte, Tueur7. Il a fait ses débuts sur GameCube et PS2 en 2005, mais une réédition sur Switch est « quasiment » hors de son contrôle, la dernière fois que nous l’avons entendu.

Maintenant, YouTuber Doctre81 – peut-être mieux connu pour avoir découvert des preuves de The Witcher 3: Wild Hunt – Édition complète, bien avant même qu’il ne soit annoncé pour la plate-forme hybride de Nintendo – a trouvé une page LinkedIn d’un employé d’Engine Software faisant référence à un « Killer7 Remaster » pour le Switch. Jetez un œil ci-dessous:

Comme indiqué par Doctre81, Engine Software s’est associé à Suda51 en 2018 et a publié Killer7 sur PC. La description du profil mentionne également comment l’employé est un producteur sur un « titre inopiné » en collaboration avec un « concepteur de jeu japonais prolifique », que l’on pense être – vous l’avez deviné – Suda51.

Un autre classique de Suda51 qui pourrait faire un retour est l’original Plus de héros après une cote pour elle a été découverte sur le comité de classification à Taiwan au début du mois. Aimeriez-vous voir Killer7 faire un retour? Dites-nous ci-dessous.