Charles Martinet, voix de Super Mario, sera le narrateur d’un documentaire divisé en six parties.

Par Marcos Yasif / Mis à jour le 10 août 2020, 10h47

Les jeux vidéo continuent d’être des protagonistes sur les plateformes de streaming, et cette fois non pas à cause d’une adaptation, mais à cause d’une série documentaire intéressante pour Netflix de six épisodes qui approfondiront les développements de divers classiques de l’industrie. Son nom est Meilleur score: le monde des jeux vidéo, et sera publié le 19 août avec Charles Martinet, voix de Super Mario, en tant que narrateur en anglais.

C’est l’histoire des fondations d’une industrie qui déplace des milliards« High Score: The World of Video Games est une série documentaire sur l’âge d’or des jeux vidéo, une époque où des légendes du calibre de Pac-Man ou Doom ont vu le jour », présente le synopsis de la production partagée. « Faisant appel à leur ingéniosité et à leur volonté inébranlable, les pionniers de l’informatique et les artistes visionnaires du monde entier ont créé des mondes mythiques tels que Space Invaders, Final Fantasy, Street Fighter II, Mortal Kombat, Sonic the Hedgehog, John Madden Football et beaucoup d’autres « .

« Aucune règle ni feuille de route à suivre, acteurs et innovateurs ils ont brisé toutes les limites: ceux des bénéfices économiques, ceux des rivaux à vaincre et ceux des cœurs vaincus. c’est l’histoire de les cerveaux derrière les pixels et comment ses innovations inégalées ont jeté les bases d’une industrie d’un milliard de dollars … et presque par accident », conclut la description.

En attendant la sortie de High Score, chez 3DJuegos nous avons récemment renforcé notre engagement à diffuser l’histoire du secteur avec Amusement et jeux, une section du dimanche avec curiosités et détails pour en savoir plus sur l’industrie dirigée par Marc Rollan « El Funs ». Son premier spécial a été publié hier: Pourquoi Super Mario s’appelle Mario et est-il un gros homme avec une moustache?

En savoir plus: High Score [TV], Netflix, séries télévisées et jeux vidéo et historique des jeux vidéo.

