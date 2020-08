Par Rodolfo León

07.08.2020 à 16h56

Cela fait 22 ans depuis le dernier épisode de la Animaniacs, mais nous aurons enfin leur retour en 2020. Le trio controversé de frères reviendra à la télévision par la main de Hulu, Amblin Television et Warner Bros.Animation le 20 novembre, et il semble que ce sera une toute nouvelle version du dessin animé bien connu.

Par une déclaration, Hulu a déclaré ce qui suit:

«Hulu, Amblin Television et Warner. Bros Animation est fier de révéler une toute nouvelle version du dessin animé familial emblématique, alors que les frères de Warner, Yakko et Wakko et la sœur de Warner, Dot vont passer un bon moment en déchaînant le chaos et la destruction dans le la vie de tous ceux qu’ils connaissent. »