Pour les entreprises de fabrication de consoles, il est essentiel d’avoir le soutien de développeurs tiers pour réussir. Les exclusivités définitives ou temporaires avec études peuvent fournir un grand avantage, car elles aident à établir la marque sur le marché et ainsi attirer plus de consommateurs. Sony le sait très bien et nous l’avons vu dans sa stratégie ces dernières années, dans laquelle il a passé des accords avec de grands développeurs et distributeurs. Apparemment, cette pratique fonctionne pour Sony et dans la prochaine génération de consoles, elle l’intensifiera.

Après avoir déclaré que Sony avait conclu des offres de jeux exclusives très importantes, Imran Khan, membre de Kinda Funny Games et initié de l’industrie, est retourné à ResetEra pour en parler davantage. La chose la plus intéressante mentionnée par Kahn est que la stratégie de Sony concernant les exclusivités s’intensifiera à tel point que les expressions «PlayStation Advantage» et «Console Exclusive» seront un élément essentiel de la stratégie de l’entreprise dans les années à venir. En plus de révéler que Sony a déjà approché de grandes entreprises pour obtenir des exclusivités.

« Il n’y a pas de société extérieure [third party] Il est important de noter que Sony n’a pas réussi à demander quel type d’offres exclusives ils peuvent obtenir. Certains avaient du contenu, certains avaient des jeux, du contenu et des jeux », a commenté Kahn.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Godfall arrive sur PlayStation 5 en tant que console de nouvelle génération exclusive.

Sony remporte les exclusivités de Microsoft

Il est courant que ce sujet d’exclusivités génère beaucoup de controverse, car c’est du contenu multiplateforme qui est en quelque sorte bloqué pour les joueurs sur d’autres plates-formes. On pense que Sony est la seule entreprise à pratiquer ce type de pratique, mais la vérité est qu’aucune n’est étrangère à cela et même Kahn dit que Microsoft a également essayé d’obtenir ces accords, mais a échoué, car Sony en propose plus de manière agressive. l’argent pour ces offres.

« Ce n’est pas que Microsoft ne soit pas disposé à faire une offre, seulement qu’ils ne veulent pas payer le prix qu’ils demandent parce que Sony s’est approché avec des chiffres très élevés dès le début », a déclaré Kahn.

Dans la génération actuelle, vous pouvez voir des exemples de ce modèle d’exclusivité. PlayStation a réussi à en atteindre certains importants par rapport à Call of Duty et l’un des plus récents concerne les Avengers de Marvel, qui offrira exclusivement Spider-Man et bien plus de contenu pour les utilisateurs de PlayStation. Apparemment, Sony renforcera encore sa relation avec Square Enix, car on dit même que Final Fantasy XVI sera une exclusivité temporaire sur PlayStation 5.

Ainsi, tout semble indiquer que dans la concurrence de la prochaine génération de consoles, les accords d’exclusivité seront un élément clé comme jamais auparavant.

Que pensez-vous de cette situation? Êtes-vous fan des exclusivités console? Pensez-vous que cette stratégie favorise Sony en termes de nombre de consoles de nouvelle génération qu’il vendra? Dites le nous dans les commentaires.

L’un des premiers jeux externes qui arrivera également en exclusivité sur console est Bugsnax, un indie intéressant qui montre que Sony cherche à offrir une grande variété de titres à ses utilisateurs, qui, combinés à ses exclusivités internes, cherchent à stimuler les ventes de son nouveau système. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à PlayStation 5 si vous consultez cette page.

