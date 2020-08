Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Xbox Game Pass est un service populaire qui offre un accès à divers jeux pour Xbox One et PC. Cela l’a rendu essentiel aux yeux de plusieurs joueurs, c’est pourquoi il est frappant qu’une source fiable assure qu’une nouvelle raison de souscrire au Xbox Game Pass sera annoncée sous peu.

Le fait est que Jeff Grubb, un journaliste écrivant pour Venture Beat, a réitéré qu’il y aura plusieurs annonces Xbox au cours des prochaines semaines d’août. Ce qui est intéressant, c’est que cela garantit que l’un d’eux sera «une autre bonne raison d’avoir Game Pass».

Pour le moment, Grubb n’a pas avancé ce que nous devrions attendre de cette annonce pour Xbox Game Pass. Il a seulement précisé que l’annonce devrait être faite dans les 2-3 prochaines semaines et qu’il ne s’agissait pas d’un jeu pour le service.

«Ce sera un mois Xbox. C’est arrivé avec l’annonce xCloud et Phil [Spencer] apparaissant à l’événement Samsung Galaxy. Ils devraient s’attendre à en savoir plus sur la Xbox Series X et une autre bonne raison d’avoir Game Pass dans les 2-3 prochaines semaines », a déclaré le journaliste.

Comme je l’ai dit, ça va être une sorte de mois Xbox. Il a déjà fait l’annonce de xCloud, et Phil s’est déjà présenté sur le Samsung Galaxy. Devrait toujours s’attendre à en savoir plus sur la Xbox Series S et encore une autre grande raison d’obtenir Game Pass dans les 2 à 3 prochaines semaines. https://t.co/Vc9c0HSix0 – grubbsnax est de retour (@JeffGrubb) 10 août 2020

Microsoft semble être plus flexible avec les publicités Xbox

Si vous passez aux actualités d’il y a des mois, vous vous souvenez sûrement que Microsoft a déclaré qu’il annoncerait les actualités Xbox une fois par mois. Ceci dans le cadre de sa stratégie de communication pour la prochaine génération de consoles.

Cependant, les plans de Microsoft ont changé et ils ont décidé de tout replanifier pour être beaucoup plus flexible avec leurs publicités. Donc, il semble que Grubb a raison de dire que nous devrions nous attendre à voir beaucoup de nouvelles Xbox dans le reste du mois.

«Nous allons partager les nouvelles de différentes manières. Parfois, ce sera une émission dédiée, des vidéos YouTube, en alliance avec d’autres ou le partage de nouvelles via Xbox Wire. Nous voulons être flexibles dans la manière dont nous nous connectons avec vous », a déclaré Microsoft.

Et vous, que pensez-vous de tout cela? Dites le nous dans les commentaires.

