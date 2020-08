De nombreux joueurs attendent impatient le 19 novembre 2020 puisque c’est le jour où nous pourrons enfin mettre la main sur le très attendu Cyberpunk 2077. Le titre de CD Projekt RED promet de belles opportunités aux joueurs, comme nous l’avons vu lors du deuxième direct de la société compilé dans un nouveau chapitre de Fil de la ville de nuit.

Au cours du premier épisode, nous avons été autorisés à lancer un regard sur le côté plus détective de son gameplay. Mais le moment est venu d’aller plus loin, pour que la ville de Night City nous fasse découvrir les classes, les armes et même le groupe de samouraïs, dont nous avons pu connaître une base d’actualités intéressante.

Les classes dans Cyberpunk 2077

Comme nous l’avons montré dans le jeu, nous aurons trois types de personnages pour nous. Les « streetkid« (Également connu sous le nom de chemin de vie), »nomade » et « entreprise». Pour commencer notre aventure, nous devrons choisir l’une de ces classes, qui racontera une histoire différente pour notre personnage.

Tout d’abord, nous avons le streetkid, qui apparaissent au milieu de la ville mais dans la partie la plus basse. Des situations dangereuses, une ville où naître et mourir en même temps … Et sans aucun doute, une histoire pleine d’émotion.

D’autre part, nous avons le nomade, des personnages qui vivront aux abords de la ville où l’on ne trouvera que désert et grands dangers. Mais, à son tour, nous trouverons certains des véhicules les plus surprenants de la place.

Enfin nous nous rencontrons entreprise, qui profitera de l’action dans la partie la plus riche de la ville. Mais malgré l’éclat de sa puissance, nous ne pouvons pas oublier que le pire est à venir et que des secrets nous attendent.

Le groupe Samurai et sa création

Comme l’équipe elle-même l’a indiqué en son temps, le groupe Samurai est basé sur Refused, un groupe de Pologne qui a prêté sa musique pour le jeu, se transformant pour donner le rythme à cette grande aventure. Bien sûr, ce seront eux qui donneront vie à Johnny Silverhand sur scène, personnage joué par Keanu Reeves.

Au cours du chapitre, nous avons pu savoir une série de secrets sur le groupe, comment a été leur transformation et même le son que ce groupe marqué aura dans le jeu. Mais surtout, nous avons pu jeter un regard sur le gameplay et même comment, à un moment donné, nous aurons même l’occasion de voir cette grande action de très près.

Les armes dans Cyberpunk 2077

Bien que nous puissions surmonter l’aventure sans avoir à tuer personne (bien que cela puisse être très complexe), les armes à l’intérieur cette aventure futuriste est vaste. En fait, les joueurs auront toutes sortes de possibilités pour choisir et vivre l’aventure comme ils le souhaitent et comme ils le souhaitent.

Des armes à distance, à courte portée et même des versions possibles à intégrer dans notre corps. Le titre aura toutes sortes de possibilités pour nous, comme nous l’avons bien vu lors du live. Bien entendu, la façon dont nous les gérons et même les options que nous choisirons dépendront entièrement de nous.