06/08/2020 20h22

Il COVID-19[feminine cela a certainement eu un impact très fort sur l’industrie du divertissement. Oui, de nombreux jeux vidéo ont été retardés, certaines séries de la télé Ils ont dû adapter de nouvelles mesures pour continuer à tourner, mais dans le cas du cinéma, nous n’avons même pas eu de nouveaux films depuis des mois. Avec la grande majorité des complexes fermés, les grands producteurs de Hollywood Ils ont choisi de tourner leurs prochaines sorties jusqu’à l’année prochaine, alors que réserve l’avenir à l’industrie cinématographique?

Il est évident que ces mois entraînent des pertes de plusieurs millions de dollars pour les théâtres, et pas seulement en raison du manque de premières. Les mesures d’assainissement leur coûtent également cher, alors ils doivent d’une manière ou d’une autre se remettre. Selon Adam Aron, PDG d’AMC Theatres, le prix des billets pourrait augmenter une fois la pandémie terminée.

Lors de la dernière assemblée générale des actionnaires, il a été annoncé que Théâtres AMC il avait perdu 561 millions de dollars en trois mois seulement. Comme je l’ai déjà dit, cela est dû en partie à l’absence de premières, mais apparemment, la plus grosse dépense vient des nouvelles mesures sanitaires. Pour couvrir ces dépenses, les chaînes de cinéma devront obtenir plus d’argent de leurs clients, et bien que oui, il ne fait aucun doute que les cinémas deviendront extrêmement populaires une fois la pandémie terminée, on estime que les nouvelles mesures sanitaires deviendront un norme de l’industrie et, par conséquent, les coûts d’entrée pourraient augmenter.

