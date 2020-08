Par Rodolfo León

10.08.2020

Play Station a enregistré des gains importants au cours des premiers mois de 2020, et il n’est pas surprenant que PlayStation Store joué un rôle énorme à cet égard. Au-delà de 2018, il a été signalé que ce magasin numérique générait plus de revenus que toutes les entreprises de Nintendo combinés, et deux ans plus tard, c’est toujours une bête de vente.

Il est bien connu que les ventes de jeux évoluent de plus en plus vers le numérique plutôt que le physique, et les dernières statistiques de Sony renforcer cette tendance. Au cours du premier trimestre de 2020, 91 millions de jeux ont été vendus et 74% de ces ventes ont été réalisées via le PlayStation Store. Bien que, bien sûr, il existe également certains facteurs externes qui jouent un rôle important.

La pandémie mondiale de coronavirus a contraint de nombreuses personnes à rester chez elles, il est donc facile de supposer que le PlayStation Store verrait une augmentation significative des ventes. En outre, les offres et promotions fréquentes de la plateforme doivent également être prises en compte.

Pourtant, cet écart continuera de se creuser avec le temps. Souviens-toi que Sony lancera deux modèles de PS5 cette année; l’un d’eux sans lecteur de disque. Le géant japonais sait que le magasin numérique est l’un de ses éléments les plus forts et en profitera pour offrir une alternative moins chère à ceux qui préfèrent jouer en numérique.

