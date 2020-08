Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Quelques mois après son lancement, qui marquera d’ailleurs le début du cycle Xbox Series X et cette période de 2 ans d’environnement partagé avec Xbox One, il reste encore beaucoup de détails à connaître sur Halo Infinite. Certaines rumeurs ont longtemps indiqué que 343i irait pleinement dans le monde ouvert, cependant, il semble que ce ne sera pas le cas, du moins pas entièrement, comme l’a souligné son directeur créatif.

Un rapport Destructoid a partagé des informations révélées par Paul Crocker, directeur créatif de Halo Infinite, qui a été interrogé sur cette idée que la livraison miserait sur le monde ouvert. En ce sens, Crocker a souligné que même si Halo Infinite aura de très grands domaines à explorer, il y aura un guide dicté par le développement de l’histoire, bien qu’il sera possible de revenir à ces endroits une fois que les progrès auront été réalisés: « la réponse simple est que se déroule dans un monde immense, ouvert et vaste. Nous avons une histoire qui vous mènera à travers et déverrouillera efficacement certains domaines. Mais, à mesure que vous progresserez, vous aurez la possibilité de revenir en arrière et d’explorer. Il y a beaucoup à découvrir dans le monde ».

De son côté, Jerry Hook, concepteur en chef, a mentionné que Halo Infinite se concentrera également sur un système de progression lié à l’exploration et à la découverte et à l’obtention d’améliorations pour l’équipement et l’armement: « Alors que Master Chief explore le ring, il trouvera plus Vous trouverez toujours des moyens de vous améliorer et ce n’est pas seulement une question de puissance, c’est une question d’options pour les joueurs. Nous voulons nous assurer que les joueurs peuvent prendre les décisions dont ils ont besoin pour réussir comme ils le souhaitent. «

Halo Infinite fera ses débuts cette saison des fêtes sur Xbox One, Xbox Series X, Game Pass et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives.

