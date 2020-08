Il est incontestable de dire que la franchise Zoids est plus vivante que jamais. Lors du lancement de l’anime Zoids Wild sur Netflix, l’annonce, par surprise, de l’arrivée du jeu vidéo Zoids Wild: Blast Unleashed pour Commutateur Nintendo au territoire occidental. Titre sur lequel, d’ailleurs, nous avons déjà révélé divers détails lors de notre récente réunion virtuelle. Maintenant, nous avons la première bande-annonce d’un nouvel opus encore à paraître, Zoids Wild: Infinity Blast. Prêt à en savoir plus?

Et c’est que Takara Tomy, la société de divertissement japonaise responsable de la franchise, a lancé aujourd’hui ce qui sera le bande-annonce de présentation de Zoids Wild: Infinity Blast pour Nintendo Switch. La vidéo en question, qui dure un peu moins d’une minute, nous montre divers Zoids en pleine action (matériel du jeu), ainsi que des cinématiques et des menus de titres. Voulez-vous le voir en mouvement? On ne roule plus et on vous laisse avec la remorque:

Que pensez-vous du matériel présenté par Takara Tomy? Aviez-vous un œil sur ce nouvel opus de la franchise Zoids? Nous vous rappelons que Zoids Wild: Infinity Blast devrait être lancé sur Nintendo Switch cet hiver, du moins en territoire japonais.

