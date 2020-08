Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Dans quelques heures aura lieu le DC FanDome, un événement virtuel au cours duquel Warner Bros. va gâter les fans de DC Comics avec des annonces et des panneaux spéciaux des propriétés de la marque de super-héros. Cet événement attire l’attention des fans de jeux vidéo car lors de l’événement, il y a aussi des espaces réservés aux révélations du jeu Warner Bros. Interactive Entertainment. Bien que 2 projets soient connus à ce jour, les fans espéraient en voir un troisième, qui aurait été Injustice 3, mais malheureusement, apparemment, ce titre ne fera pas partie de l’événement.

Au cours des dernières semaines, les studios Warner Bros.Games Rocksteady et WB Games Montréal avaient prévu que lors de l’événement, ils dévoileraient officiellement leurs nouvelles productions, Suicide Squad: Kill the Justice League et le nouveau titre Batman, respectivement, en DC FanDome, dont la première partie se tiendra aujourd’hui 22 août.

Cependant, en tenant compte du fait qu’Ed Boon, le créateur de Mortal Kombat et Injustice et leader de NetherRealm Studios, serait présent à l’événement, les fans ont commencé à spéculer sur une éventuelle révélation d’Injustice 3. La mauvaise nouvelle est que tout semble indiquer que Il n’y aura pas une telle annonce, car aujourd’hui, il a été annoncé que dans un communiqué de presse de Warner Bros.Interactive Entertainment (via DualShockers), il indique que seuls « 2 jeux seront annoncés » lors de l’événement et que l’on sait déjà quels seront ces titres.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Un artiste a partagé des illustrations intéressantes qui ont fait penser à une surprise d’injustice.

Les fans n’abandonnent pas tout espoir de voir la nouvelle Injustice

Bien que Warner Bros.prévoit que seuls 2 jeux inopinés seront présents, cela n’exclut pas que la société garde certaines annonces secrètes, même s’il est vrai que cela semble peu probable.

Dans le cas où Warner Bros., en effet, ne prépare rien d’autre et Injustice n’est pas annoncée, il y a toujours la possibilité que le titre soit révélé cette année, car on se souvient qu’il reste encore plusieurs événements avant la fin de 2020, comme la gamescom 2020 ou The Game Awards 2020. Nous vous informons que Mortal Kombat 11 a été révélé précisément dans une édition de cet événement, afin qu’Ed Boon puisse faire une autre révélation similaire.

Attendez-vous la révélation d’une nouvelle injustice? Pensez-vous que la participation d’Ed Boon sera liée à un jeu vidéo? Dites le nous dans les commentaires.

On profite du fait qu’on parle de DC FanDome pour vous dire que c’est le jeu Batman qui a suscité le plus d’attentes, grâce, en grande partie, aux nombreux teasers publiés ces dernières semaines, qui semblent donner des indices sur la nouvelle aventure. D’autre part, nous avons le nouveau titre Suicide Squad, dont peu de choses ont été révélées, mais ce sera le premier à apparaître dans Hall of Heroes, la première partie de DC FanDome.

