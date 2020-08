Par Rodolfo León

10.08.2020

Jeux insomniaques est très occupé avec Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Ratchet & Clank: Rift Apart pour lui PS4, mais d’une manière ou d’une autre, ses développeurs trouvent encore du temps pour de nouveaux projets. En fait, en plus de Rift Apart, le studio travaille sur un nouveau Ratchet & Clank et très bientôt nous pourrons savoir, et même jouer.

Molécule moyenne, studio responsable du jeu de création populaire, Rêves, a dévoilé que Josh Leman, l’un des principaux développeurs de Insomniaque, travaille sur un nouveau Ratchet & Clank qui sera jouable dans Rêves, en utilisant uniquement les outils créés par la communauté:

Josh Leman, designer chez Insomniac Games, a créé un jeu Ratchet & Clank chez Dreams, avec l’aide d’outils créés par la communauté. Nous serons en direct demain, le 11 août, à 17 heures, heure d’été britannique, pour parler à Josh et voir comment son jeu a progressé. On a hâte! «

Josh Leman, designer chez @insomniacgames, a créé un jeu Ratchet & Clank dans # DreamsPS4, avec l’aide d’actifs créés par la communauté! 😱 Nous serons en direct à 17 h 00 BST demain, le 11 août, pour discuter avec Josh et vérifier la progression du jeu! Nous ne pouvons pas attendre! 🔩 #MadeInDreams pic.twitter.com/tiTGtATPSy – Media Molecule (@mediamolecule) 10 août 2020

Bien sûr, le Ratchet & Clank de Rêves ce ne sera pas aussi puissant que Rift Apart, Quoi Insomniaque clairement indiqué ne sera disponible que dans PS5 Pour ces raisons.

