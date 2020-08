Jouer en ligne est désormais beaucoup plus courant qu’il y a 10 ans, notamment en raison de deux facteurs importants: l’évolution des infrastructures en ligne des entreprises et, bien sûr, l’arrivée des entreprises. lignes à grande vitesse qui vous permettent de jouer en ligne et de vous connecter à des centaines de joueurs simultanés sans aucune latence critique qui empêche le développement des jeux.

Mais soyez prudent, car cela a ses avantages et ses inconvénients. Oui on peut jouer Fortnite de n’importe où avec des dizaines ou des centaines de personnes, mais il est également vrai que toutes les connexions n’ont pas la même vitesse et la même bande passante, c’est pourquoi si nous jouons à un jeu qui consomme beaucoup, nous pouvons expérimenter des baisses dans le réseau, dans la connexion à partir d’autres appareils, services de streaming vidéo, etc.

En général, des estimations de cette consommation de données de jeux vidéo par heure peuvent être trouvées sur Internet, bien qu’il s’agisse bien sûr de chiffres approximatifs car dans de nombreux cas, une console ou un ordinateur (ou un téléphone mobile) peut avoir une consommation associée à d’autres applications et programmes. en arrière-plan sans rapport avec le jeu. L’optimisation des développeurs et la structure en ligne sont également importantes conçu par les entreprises pour garantir une faible consommation. Regardons quelques-uns des exemples les plus connus.

Destiny 2: Shadowkeep | Bungie

Combien de données mes jeux préférés utilisent-ils par heure?

Comme nous l’avons expliqué, selon le type de jeu, il est possible que la bande passante soit infinie pour ce que nous jouons, ou qu’au contraire les ouvrir et en profiter ralentit tout le réseau domestique. Ceci est une liste approximative des 20 jeux les plus populaires de 2020. Vous y voyez une consommation de seulement 3 Mo par heure, dans le cas de Hearthstone, jusqu’à 300 Mo par heure dans le cas de Destiny 2.

Destiny 2 – 300MB / hrCounter-Strike: Global Offensive – 250MB / hrOverwatch – 135MB / hrDota 2 – 120MB / hrWarframe – 115MB / hrFortnite – 100MB / hrBattlefield V – 100MB / hrCall of Duty: Black Ops 4 – 80MBressBress 2 – 80 Mo / hRainbow Six Siege – 70 Mo / hrTeamfight Tactics – 60MB / hrGrand Theft Auto V Online – 60MB / hrLeague of Legends – 45MB / hrPlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) – 40MB / hrCall of Duty: World War II – 40MB / hrWorld of Duty: World War II – 40MB / hrWorld of War / hrRocket League – 40MB / hrMinecraft – 40MB / hrMonster Hunter: World – 30MB / hrSea of ​​Thieves – 30MB / hrFinal Fantasy XIV – 20MB / hrHearthstone – 3MB / hr