Image: Warner Bros / Kotaku

Laurence Fishburne a récemment confirmé qu’il ne reviendrait pas pour The Matrix 4. Cela semble suggérer que Morpheus, un personnage présenté dans les trois premiers films, ne reviendra pas dans la suite à venir. Mais il y a aussi des rumeurs selon lesquelles un jeune Morpheus sera dans le film, joué par un nouvel acteur. Alors pourquoi un Morpheus plus jeune, pré-trilogie ou peut-être pas du tout Morpheus? Je blâme The Matrix Online, l’audacieux MMORPG qui l’a tué.

Revenons en arrière en 2005, lorsque The Matrix Online était encore jeune. The Matrix Online – ou comme de nombreux fans l’appelaient, MxO – était un MMORPG basé sur la trilogie originale de films développée d’abord par Monolith Productions puis plus tard par Sony Online Entertainment. Il a été tourné après les événements du troisième film, The Matrix Revolutions, qui avait du sens en 2005 parce que la plupart des gens à l’époque se souvenaient encore de ce qui s’était passé dans le troisième film. Pour ceux d’entre vous qui lisez ceci maintenant, tout ce que vous devez savoir, c’est le troisième film Matrix qui s’est terminé avec la mort de Neo, mais aussi la fin de la guerre entre les machines et les humains. Une trêve a été créée et les humains seraient librement autorisés à quitter la matrice.

Cependant, il y avait encore des problèmes entre les différents humains, programmes et machines. C’était une mauvaise nouvelle pour la trêve, mais cela a commodément créé un monde post-Révolutions qui permettait à un grand MMO comportant des combats et différentes factions d’exister.

Illustration: Warner Bros. / Sony

L’un des tout premiers gros conflits a eu lieu entre Morpheus et les machines. Plus précisément, Morpheus voulait le corps de Neo. (Après sa mort dans la ville des machines à la fin des révolutions, ils ont gardé son corps.) Les machines ont dit: « Non, passe. » Cela a conduit Morpheus à faire des discours publics sur la situation et à déclencher des bombes à code autour de la ville. Ces bombes transforment des parties du monde numérique en code, ce qui amène alors les gens qui sont encore coincés dans la matrice à «se réveiller» au fait qu’ils vivent dans une simulation informatique. Les machines n’aiment pas ça, et un peu de guerre éclate entre les machines, les joueurs et Morpheus, comme documenté dans cette archive de fans couvrant les événements de The Matrix Online.

Tout cela mène à un moment extrêmement important pour la franchise: la mort de Morpheus.

Lors d’une tentative de pose d’une autre bombe à code, Morpheus est interrompu par un étrange assassin portant un masque qui semble être capable de plier la matrice de manière inédite. Morpheus semble s’échapper, mais soudain, l’assassin se faufile dans un petit évent et lui tire dessus plusieurs fois et… c’est tout. L’un des personnages les plus aimés et les plus connus de la franchise a été tué quelques mois après le début du jeu. C’est soit extrêmement courageux, soit vraiment stupide.

Les fans n’étaient pas satisfaits et ont rapidement signalé un problème. Vous voyez, dans les pilules rouges MxO (les personnes qui peuvent sortir et entrer librement dans la matrice, comme Morpheus) ne meurent plus lorsqu’elles sont tuées dans la matrice. C’est ainsi que cela fonctionnait dans les films. Mais grâce à la création du «Emergency Jack-Out» (arrêtez de rire), les pilules rouges peuvent désormais «mourir» et réapparaître. Très pratique pour un jeu vidéo avec réapparition! Mais cela signifiait aussi que Morpheus aurait dû être en mesure de revenir. Cependant, comme pour tout univers de science-fiction, une explication alambiquée et idiote était proposée: des super balles magiques. C’est plus compliqué que cela, et pour ceux d’entre vous qui se soucient suffisamment de savoir ce qu’étaient réellement ces balles magiques, c’est parti!

Certains joueurs se sont opposés à la mort du personnage Morpheus car la matrice fournit désormais une mise à niveau «Emergency Jack-Out» pour les redpills, éliminant la mort permanente que les redpills précédentes subissaient si elles étaient tuées dans la matrice avant la trêve. Cette fonctionnalité pourrait sauver la vie d’un redpill sans blessures mortelles. Il a été révélé plus tard que les balles de l’assassin contenaient une nouvelle forme de cryptage de code, appelée «code de destruction», qui contournait cette technologie. Ces codes de destruction sont expliqués comme étant extrêmement difficiles à produire et nécessitent généralement un échantillon direct des données d’image de soi résiduelles du sujet, ce qui les rend extrêmement rares et ne sont utilisés que dans les circonstances les plus extrêmes et les plus spécialisées.

Indépendamment de ce que ressentaient les joueurs, la mort de Morpheus n’a jamais été annulée. Il y avait de petits indices qu’il pourrait peut-être revenir, mais cela ne s’est jamais produit. Cela signifie que, pour autant que nous le sachions, Morpheus est mort dans l’univers de The Matrix.

Alors, les événements de The Matrix Online sont-ils canon? C’est une bonne question. Canon dans The Matrix est délicat, avec des bandes dessinées et des courts métrages ignorant ou se contredisant les uns les autres ou les films. Mais je dirais que MxO était censé être canon en 2005. Les Wachowski étaient impliqués dans l’histoire du jeu, du moins au début. Et étant donné que la mort de Morpheus était un événement qui s’est produit dans les premiers mois du lancement du jeu, il me semble raisonnable qu’ils aient au moins approuvé ou peut-être même conçu le point de l’intrigue pour le tuer.

Avance rapide jusqu’en 2020, avec la nouvelle que Laurence Fishburne ne sera pas de retour en tant que Morpheus et les rumeurs du film incluant un jeune Morpheus, et je ne peux m’empêcher de penser que la réalisatrice Lana Wachowski a décidé d’honorer les événements de The Matrix Online. Bien que ce ne soit probablement pas le cas, j’adore l’idée que des millions de personnes regardent le nouveau film Matrix et entendent un personnage dire quelque chose comme « Il y a des années, après la mort de Morpehus aux mains de The Assassin … » et ensuite les 99% des téléspectateurs qui n’ont même jamais entendu parler de The Matrix Online regardent autour de « Quoi?! »