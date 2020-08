J’ai amélioré ces couvertures de Death Grips.Gif: Mediatonic / Death Grips / KotakuKotaku Game DiaryJournal du jeu de Kotaku Les dernières pensées d’un membre du personnel de Kotaku sur un jeu auquel nous jouons.

Je préfère les jeux qui ne nécessitent pas beaucoup d’attention auditive pour pouvoir écouter de la musique pendant que je joue. Fall Guys est parfait pour cela car je peux moudre match après match et ne rien manquer. Et bien que je préfère généralement des plats plus doux comme The Mountain Goats ou Phoebe Bridgers, j’ai trouvé que les Death Grips chaotiques conviennent parfaitement à cette bataille royale à base de haricots.

Écoutez une chanson de Death Grips et il ne devrait pas être difficile de comprendre pourquoi le groupe est immédiatement devenu ma musique préférée pour Fall Guys. Chaque morceau est un assaut auditif, avec des battements et des impulsions de statique électronique se précipitant vers sa conclusion inévitable. C’est comme être pris dans des rapides en eau vive qui sont en quelque sorte devenus sensibles, déterminés à vous claquer contre chaque rocher. Quelque chose semble juste à propos de regarder plusieurs haricots se dandinant s’écraser à travers une fausse porte et lutter contre la marée de leurs camarades concurrents alors que « The Fever (Aye Aye) » souffle de ma télévision.

Death Grips est un trio hip-hop expérimental basé à Sacramento, en Californie. Ils ont d’abord gagné en popularité en ligne au début des années 2010 avec la sortie de leur première mixtape Exmilitary, et ont depuis sorti un peu moins d’une douzaine d’albums, dont le dernier Year of the Snitch en 2018. Là où Fall Guys est idiot et mignon, Death Grips est presque exactement le contraire grâce à la voix menaçante du leader MC Ride, aux percussions brutales de l’ancien batteur de Hella Zach Hill et à la production trippante de l’ingénieur Andy Morin.

En parlant – à la fois ironique et sérieux – que Fall Guys est aussi une mise en accusation de la condition humaine, je ne peux m’empêcher de trouver des corrélations entre la façon dont les joueurs se conduisent pendant ses mini-jeux et les paroles de Death Grips, qui traitent souvent de violents thèmes du nihilisme et de la misanthropie. Je vous mets au défi de me dire que MC Ride n’a pas eu de vision de Fall Guys quand il a écrit «Ligne plate de craie dessinée« 24 heures sur 24 / trop de marques tombées pour compter les raides »pour The Money Store 2012. L’atmosphère paranoïaque de «I’ve Seen Footage» est pratiquement la chanson thème de ces jeux frustrants qui attrapent la queue. Je ne plaisante qu’à moitié.

Ma partie préférée du mélange de jeux vidéo et de musique alternative est de trouver les façons uniques et aléatoires dont ils se complètent souvent. Au cours d’une série de Risk of Rain 2, par exemple, «Starman» de David Bowie s’est associé à une bataille de boss pour un moment de cohésion soigné. Le morceau de boygenius «Ketchum, ID» a fourni la toile de fond parfaite pour les livraisons de Death Stranding longue distance. La voix désespérée de Mitski sur «A Pearl» s’est bien associée à la recherche constante d’une assise sûre qui constitue le gameplay instantané de Downwell. J’ai honnêtement l’impression de jouer mes meilleurs Fall Guys en écoutant Death Grips.

Je comprends que Death Grips ne convient peut-être pas à tout le monde, et même pas à un hipster « vous ne le comprenez tout simplement pas ». Leur musique est intense, à tel point que je dois faire une pause de temps en temps juste pour prendre l’air. Mais si vous avez une chance, faites la queue quelques pistes Death Grips la prochaine fois que vous concourrez pour une couronne Fall Guys. Vous pourriez juste ressentir une partie de la même beauté sous-jacente que j’ai appris à apprécier pendant mes séances et, peut-être, finir par faire un peu mieux grâce à leur énergie chaotique à vos côtés.

