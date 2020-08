La console Playdate a été annoncée l’année dernière et elle avait l’air très intéressante – un petit ordinateur de poche avec des jeux intégrés, un écran noir et blanc et une manivelle que certains développeurs utiliseront comme mécanisme de contrôle. Plus d’un an plus tard, nous n’avons reçu que des mises à jour mineures, mais aujourd’hui, le compte Twitter Playdate a abandonné les aperçus de certains des jeux sur lesquels les développeurs externes travaillent, avec une promesse de nouvelles à venir.

Environ 250 personnes dans le monde ont la main sur des kits de développement, indique le compte Twitter, et il souhaite montrer une partie de leur travail. Il convient de noter, cependant, que tous ces jeux ne seront pas nécessairement livrés avec le Playdate – ils pourraient finir comme des expériences qui ne sortent pas, ou pourraient tout simplement ne pas en faire la première saison de contenu du système.

Le premier jeu est Down the Oubliette de Rebecca König, dont le travail précédent comprend la plus petite version au monde de Tetris.

Plus de 250 personnes à travers le monde ont désormais des dates de lecture réelles en main. Ils mettent nos outils et notre technologie à l’épreuve, en créant les premiers jeux Playdate tiers au monde.

Vous voulez un aperçu?

Rebecca (@veubeke) travaille sur ce magnifique robot d’exploration de donjon. pic.twitter.com/orKYzel051 – Playdate (@playdate) 12 août 2020

Certains des autres jeux sont un peu plus conceptuels, comme cette expérience de calligraphie et ce jeu de dérive, vus ci-dessous.

Ils présentent également une nouvelle version de Tetris, une version de solitaire, une aventure contrôlée par accéléromètre et un jeu d’aventure sur la poussée de blocs.

Inévitablement, le Playdate recevra également une version de Doom, et celle-ci a un détail passionnant – vous pouvez utiliser la manivelle pour déclencher le chaingun de Doomguy. Déchirez, déchirez et faites pivoter.

Plus de détails sur le Playdate seront bientôt promis, y compris une date de sortie et une liste de titres que vous obtiendrez au lancement avec le système. Une «surprise» est également promise, ce qui est intrigant.

Enfin, nous pouvons vous entendre crier d’ici.

« Oui, mais QUAND Playdate sort!?! »

Attendez-vous à une GRANDE MISE À JOUR dans les prochains mois avec notre chronologie, les détails de la précommande, une surprise et le titre révèle tous les jeux gratuits que vous obtiendrez dans Playdate Season One !!

J’espère que tu vas bien! 💛 – Playdate (@playdate) 12 août 2020

Le système peut être développé pour, une fois que vous en avez un, ce qui signifie que vous pouvez théoriquement créer vos propres jeux pour que le système renforce la bibliothèque.

Playdate n’est pas le seul ordinateur de poche intéressant à l’horizon, car l’Analog Pocket a également été récemment épuisé au stade de la pré-commande.

