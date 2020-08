Les rumeurs des dernières heures se sont réalisées, après la confirmation d’Epic Games.

Jeux épiques a annoncé le contenu du nouveau pack cosmétique Fortnite. Le nouveau lot, appelé « Le dernier rire », augmente le casting de personnages dans DC Comics dans la célèbre bataille royale. Les rumeurs qui ont émergé dans les dernières heures ont été confirmées et bientôt le titre recevra les skins de Joker, Poison Ivy et King Midas, en plus d’autres accessoires.

Le lot « Le dernier rire » arrivera le 17 novembre et il peut être acheté physiquement ou numériquement au prix de 29,99 euros. Le pack, en plus des skins, aura trois nouveaux sacs à dos (Laugh Riot, Midas Crest, Back Bloom) et quatre nouveaux sommets (Bad Joke, The Joker’s Revenge, Ivy Axe et Kingmaker). Il apportera également le geste « choisir une carte » et 1000 V-Bucks.

Le lot ‘Le dernier rire’ arrivera le 17 novembre et aura un prix de 29,99 eurosEpic Games a fait la une des journaux ces derniers jours pour avoir déclaré la guerre à Apple et Google, après avoir contourné les politiques de la Magasin d’applications et la Play Store. Les deux géants américains ont répondu suppression de Fortnite des magasins respectifs et laissant de nombreux joueurs traîner. Epic Games, ni court ni paresseux, avait préparé une vidéo parodique dans laquelle il contestait le monopole d’Apple.

La guerre entre ces grandes entreprises ne fait que commencer et le problème dure depuis longtemps. De plus, nous voulions connais ton opinion à ce sujet, et au moment de la rédaction de cet article, la plupart des lecteurs de Jeux 3D Ils pensent qu’Epic Games se trompe dans leur stratégie, car ils doivent respecter les règles de chaque magasin.

