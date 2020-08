Mon nouvel appartement est agréable pour de nombreuses raisons. Mais une raison étrange est qu’elle comprend une salle de bain connectée directement à mon bureau via l’une des deux portes. Et devant cette porte de mon bureau et de la télé se trouvent des toilettes. C’est une mise en page étrange, mais j’avais une idée.

Vous souvenez-vous de cette publicité pour le Wavebird, le contrôleur Gamecube sans fil? Il mettait en vedette un homme assis sur une toilette utilisant sa manette sans fil pour jouer à un jeu sur une télévision, qu’il pouvait voir via un miroir accroché à une porte. Je n’ai jamais oublié cette annonce et le bureau de mon nouvel appartement est parfaitement configuré pour faire ce qui est montré dans l’annonce, mais sans le miroir. J’ai été doué du jeu vidéo parfait et de la disposition des toilettes. Et la semaine dernière, j’ai décidé de l’essayer.

Un top-down vue de mon bureau en MS Paint. Le cercle gris est ma chaise de bureau. J’ai oublié de l’étiqueter. Je suis désolé. Illustration: Zack Zwiezen

Je dois admettre que dans le passé, j’étais en colère parce que je devais me lever et aller aux toilettes tout en jouant à un jeu ou en regardant une émission de télévision ou un film. Je comprends que si je ne me lève pas, je vais faire un terrible gâchis, mais je me surprends à grogner et à me précipiter rapidement pour m’occuper des affaires. Tous mes appartements et maisons précédents étaient aménagés avec des salles de bains déconnectées des autres pièces ou avec des toilettes entassées à l’arrière, loin de toute porte. Et même si j’utilisais un miroir, comme dans l’annonce Wavebird, la distance entre la salle de bain et la télévision était souvent trop éloignée pour passer un cordon ou utiliser une manette sans fil. Donc je n’ai jamais pu faire caca en regardant ou en jouant à quoi que ce soit.

Coupé à la semaine dernière, lorsque je préparais des trucs dans mon bureau. Dans la salle, j’ai une télévision et ce soir-là, je regardais cette vieille maison sur PlutoTV parce que je ne suis pas cher et que j’aime regarder les gens travailler sur des trucs. La nature a appelé et je suis rapidement allée quitter ma chambre et aller à la salle de bain, mais dans ma porte principale du couloir, j’avais placé un ventilateur et j’étais donc piégée. Mon cerveau animal a décidé que le meilleur plan d’action n’était pas de déplacer le ventilateur, mais plutôt d’aller à gauche vers la deuxième porte de mon bureau qui mène à droite aux toilettes. Je l’ai fouetté, je me suis assis et j’ai oublié de fermer la porte dans ma hâte. Soudain, j’allais aux toilettes et je regardais la télé. Une ampoule a sauté dans ma tête.

Je regardais ma télé alors que j’étais assise sur les toilettes. (J’avais un pantalon.) Photo: Zack Zwiezen

Je pourrais jouer à un jeu aux toilettes. Je peux être comme le gars de la publicité de Wavebird. Un rêve réalisé.

Je voulais faire ça correctement et proprement. J’ai donc utilisé un contrôleur PS4 plus ancien et légèrement cassé. Ce serait mon contrôleur caca. Un triste sort pour une manette de jeu, je l’avoue. Aucun contrôleur ne veut être le contrôleur de caca. Mais cela signifiait que je n’apporterais pas mon bon DualShock principal dans la salle de bain. Un sacrifice a donc été fait.

J’ai décidé de jouer à Red Dead Redemption parce que je dois jouer davantage à la nouvelle mise à jour et que je peux simplement dire à mon cheval d’aller quelque part et de poser le contrôleur si nécessaire. J’ai donc commencé à jouer au jeu et finalement, mes intestins m’ont alerté que c’était l’heure des toilettes. J’ai fermé la porte de mon bureau principal et la porte de la salle de bain principale pour plus d’intimité et pour cacher ma honte. Et puis j’ai changé de contrôleur, je me suis mis à l’aise et je me suis assis sur une toilette, et j’ai commencé à jouer à Red Dead Online sur ma chaise longue.

Vue de mes toilettes derrière mon téléviseur. (Je n’avais pas de pantalon.) Photo: Zack Zwiezen

Je me suis immédiatement sentie étrangement vulnérable. Assis dans cette position avec une porte grande ouverte sur une pièce et une télévision était étrange et énervant. Comme si je me préparais à des manigances de sitcom. J’ai également eu du mal à me concentrer sur le jeu à moitié nue sur les toilettes. Et une fois que je suis allé plus loin dans le processus d’aller à la salle de bain et tout ce que cela implique, je me suis rapidement désintéressé de traiter avec un contrôleur. Après m’être lavé les mains et essuyé le contrôleur de caca, je me suis assis et j’ai pensé à ce que j’avais fait.

Je ne le regrette pas.

Parfois, nous devons faire des choses pour vraiment comprendre pourquoi nous ne devrions pas. C’était un de ces moments. Comme tremper de la nourriture aléatoire dans d’autres aliments et créer une collation désagréable. Vous le faites une fois, vous le détestez et ne le faites plus jamais. Après mon expérience de jeu aux toilettes, j’ai réalisé que je ne suis tout simplement pas assez dédié aux jeux pour le faire plus d’une fois. Ce n’était ni agréable ni amusant. C’était angoissant et un peu dégoûtant, si je suis honnête.

Bientôt, je vais déplacer une causeuse dans mon bureau et bloquer cette étrange deuxième porte de salle de bain. Donc, même si j’aimais faire caca et jouer, ce que je n’ai pas fait, ce serait toujours un moment unique dans une vie. Et je suis d’accord avec ça. En fait, jouer à un jeu vidéo sur les toilettes n’est pas terrible.

Mettez simplement le jeu en pause et prenez une merde normalement.