Le paysage indépendant dans le monde des jeux vidéo est en plein essor. Il n’y a plus rien à voir avec le nombre de développeurs qui commencent à lancer leurs petites œuvres, certaines plus réussies que d’autres, et c’est pourquoi l’eShop Nintendo Switch se remplit de titres indépendants. Le titre dont nous parlons dans cette news, évidemment après cette introduction, est un jeu indépendant de ceux qui entrent directement par vos yeux, et dès que vous le voyez, vous voulez y jouer. C’est comme ca Voyage du cercle brisé, jeu qui se dirige vers Nintendo Switch.

Journey of the Broken Circle nous met dans la peau d’un cercle brisé qui se lance dans un voyage mystique à la recherche de quelque chose pour le compléter, de telle sorte qu’en voyageant et en se complétant avec d’autres objets, le cercle ne se développe pas seulement en , mais aussi en tant que personnage. En vieillissant, notre héros roulant acquiert également différentes compétences qui lui permettront de se rapporter au monde d’une manière différente qu’auparavant.

Développé par Nakana.io et distribué par Lovable Hat Cult, Journey of the Broken Circle sera ensuite déployé sur l’eShop Nintendo Switch 28 septembre. Et vous, entrerez-vous dans cette aventure mystique?

