Avec environ une semaine avant sa sortie sur les commutateurs Nintendo du monde entier, les amateurs de Shonen Jump sont impatients de découvrir ce que la version console du Big N peut apporter contre les autres. Pour éclairer un peu plus cette question qu’une galerie de captures d’écran, cette fois, Bandai Namco nous apporte un Gameplay de Jump Force Édition Deluxe via sa chaîne YouTube japonaise.

Jump Force Deluxe Edition montre la personnalisation de l’avatar et le combat à travers un gameplay hybride

La vidéo dure moins de trois minutes et se concentre essentiellement sur la présentation des options de personnalisation de l’avatar et d’un petit combat. Dans cette bataille ils font face Goku, Naruto et Luffy contre un groupe de trois méchants qu’eux et nous connaissons bien: Kaguya, Blackbeard et Freeza. A partir du gameplay, en plus de la baisse graphique qu’avait le port, il est possible d’apprécier que le framerate ne semble pas être aussi bien que nous le souhaiterions. Bien sûr, heureusement, la chose indique qu’elle ne sera pas injouable comme certains l’ont peinte et elle aura l’avantage d’être la seule possibilité portable, ce qui fera sûrement plus d’un l’acheter. Allez-vous essayer? Pour notre part, nous avons hâte de comprendre 28 août pour savoir avec certitude si cela en vaut la peine ou non.

