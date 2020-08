Musique du matinMorning Music Réglez votre cadran sur Morning Music tous les jours de la semaine pour écouter et discuter de la bonne musique de jeu avec d’autres lève-tôt.

Bienvenue dans Morning Music, le nouveau lieu de rencontre quotidien de Kotaku pour les amateurs de jeux vidéo et les sons cool qu’ils produisent. Aujourd’hui, nous écoutons le Jumping Flash d’Exact! 2 pour la PlayStation. Attention au point d’exclamation!

De nombreux Américains se souviendront du premier Jumping Flash! comme la meilleure démo incluse sur le disque de démonstration PlayStation Picks (Longplay) qui a été livré avec la PlayStation américaine à la fin de 1995. J’ai bien joué le jeu, avec (vérifie les notes) oh, euh, ESPN Extreme Games. Les cueillettes étaient minces, mes amis.

Jumping Flash 2! (OST / Longplay / VGMdb) a frappé moins d’un an après le lancement, et comme Tekken 2 et WipEout XL, c’était l’une de ces premières suites PlayStation qui a pratiquement effacé le sol avec son prédécesseur. Les développeurs se sont habitués au nouveau paradigme 32 bits et la magie a commencé à se produire. Rétrospectivement, la première vague de jeux de 1995 a commencé à ressembler à des prototypes.

Mais dans Jumping Flash! Dans le cas de 2, ce n’était pas tant une avancée technologique qu’une avancée créative; la suite présentait des niveaux plus mémorables, intéressants et distinctifs, un temps de jeu plus long, une écriture plus amusante et (gardant le meilleur pour la fin) une bande-son exceptionnelle du compositeur du jeu original Takeo Miratsu.

Écoutons:

Jumping Flash! Les mondes de 2 sont un délice fantaisiste, un mélange d’îles célestes flottantes parsemées d’objets aléatoires (souvent ménagers) et de décors un peu plus ancrés tels qu’un dojo en forme de labyrinthe et une base sous-marine. Il y a même une agréable étape pluvieuse. Jumping Flash! 2 est moins un jeu de plateforme 3D à la première personne qu’une tasse réconfortante de soupe à la conscience.

Mais nous sommes ici pour parler de la musique. C’est l’un de ces jeux bénis qui marque chaque niveau avec une chanson unique qui lui est propre, ce qui rapporte beaucoup. Comme dans beaucoup de mes favoris, la musique contribue de manière significative à l’ambiance de chaque zone et devient un énorme contributeur à l’attrait du jeu.

La première chose que vous remarquerez est l’influence hawaïenne tout au long des deux premières étapes de vacances (et de diverses cinématiques tout au long). Le morceau de l’étape 1-1 est «Jump in Hawaii!» Et j’adore ce long twang commençant à 3 h 07, puis le chant à 3 h 20. (Plus d’informations sur les voix plus tard.) Étape 1-2 – la moitié des pistes sont sans titre – passe à un peu de ska beat et repose sur la basse alors qu’elle se transforme en une mélodie très «sautant à travers les prairies de jeux vidéo». Un autre délice.

Il est difficile de partir en vacances ces jours-ci, mais vous pourriez faire bien pire que de vous imprégner des bonnes vibrations ensoleillées du monde 1.

Ensuite, vous avez frappé 2-1 dans « Checking Out the Castle » (7:15) et vous vous dirigez vers le Japon classique, apparemment, avec une musique qui va avec. Le flot continu de beauté ne laisse passer que les mondes plus sérieux (13:44, cool … sitar?) Et quatrième (18:33), mais les mélodies restent aussi accrocheuses que jamais.

Écoutez-le. Mieux, donnez-lui un jeu. Je soumets ce Jumping Flash! 2 est probablement l’une des meilleures bandes sonores PlayStation. Certainement l’un des plus amusants. Et contrairement aux partitions «épiques» plus sérieuses de certains jeux modernes, ce n’est pas du tout générique. Plutôt l’inverse. Il s’agit incontestablement de la musique d’un jeu vidéo des années 1990 – s’appuyant sur l’héritage établi par de superbes bandes sonores 16 bits, mais élargi par les nouvelles technologies – et à mon avis, tant mieux pour cela.

Donc, ces voix. Après avoir battu la deuxième boucle du jeu pour voir la vraie fin, vous pourrez découvrir un rap vraiment unique interprété par tous les mignons MuuMuus que vous avez passé quelques heures à sauver. Il s’appelle le «Rap la MuuMuu», il est interprété par «Bakin Takarai and the MuuMuus», et c’est inestimablement loufoque. (J’imagine encore plus si vous comprenez le japonais.) Sony sont des héros pour l’avoir laissé dans la version américaine.

Apparemment, « Rap la MuuMuu » est sorti en single à un moment donné, comme vous pouvez le voir sur l’image en haut. (Il ne semble pas y avoir d’entrée VGMdb!) Tout un morceau de conversation. Juste la chose à mettre dans un endroit bien visible pendant les chats vidéo.

Mais il y a un triste post-scriptum à ce jeu très heureux, et c’est que Takeo Miratsu est décédé avant son heure en 2006, à 46 ans, parce que putain de cancer. Il semble avoir été plus un compositeur de télévision / anime, mais il était également la moitié de l’équipe de composition du RPG à gros budget de Sony The Legend of Dragoon (VGMdb), donc je devrais vérifier celui-là un jour.

Désolé de finir sur une déception! C’est tout pour Morning Music d’aujourd’hui, et je vous verrai tôt demain. Dites bonjour dans les commentaires et partez en vacances virtuelles en basse résolution dans Jumping Flash! 2, imo. Nous le meritons tous.