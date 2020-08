Capture d’écran: DC / WB Games / Rocksteady

Aujourd’hui, lors d’une présentation DC FanDome, le développeur Rocksteady a révélé Suicide Squad: Kill The Justice League, le premier nouveau jeu du studio depuis Batman Arkham Knight en 2015. Il sortira en 2022 sur PS5, Xbox Series X et PC.

La bande-annonce jouée pendant l’événement montrait Harley Quinn, King Shark, Deadshot et Captain Boomerang combattant des ennemis. On dirait aussi que Superman est un méchant maintenant.

Rocksteady a expliqué au cours de l’événement que le jeu se déroulait à Metropolis, qui dans la bande-annonce semble être partiellement détruit par le supervillain Brainiac. Suicide Squad est un jeu d’action en monde ouvert qui mêle super pouvoirs et armes et se déroule dans l’univers des jeux Arkham.

Dans Suicide Squad, un jeu de tir multijoueur à la troisième personne, les joueurs pourront jouer seuls ou avec jusqu’à trois personnes, avec des bots remplissant l’équipe si vous jouez seul. Le jeu complet est jouable en ligne ou en solo, les joueurs étant autorisés à passer librement d’un personnage à l’autre quand ils le souhaitent. Selon le communiqué de presse officiel, chacun des quatre personnages jouables a des capacités de traversée spéciales qu’ils peuvent utiliser tout en explorant une métropole dynamique et ouverte.

La semaine dernière, Rocksteady a fait la une des journaux, mais pas seulement à cause de son prochain jeu vidéo DC Comics. Une lettre de 2018 envoyée à la direction et signée par plusieurs femmes qui travaillaient à l’époque au studio citait un certain nombre de problèmes persistants, notamment des insultes transphobes, des remarques désobligeantes et sexuellement explicites sur les femmes et le harcèlement sexuel. Depuis le rapport, Rocksteady a répondu aux réclamations, affirmant qu’elle «traitait des problèmes soulevés» par le passé et qu’elle s’était engagée à travailler avec un tiers indépendant pour traiter toute nouvelle plainte à l’avenir.

