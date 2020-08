Par Sebastian Quiroz

Après plusieurs rumeurs et des mois d’attente, Rocksteady nous a aujourd’hui donné le premier regard officiel sur Suicide Squad: Kill the Justice League, le prochain grand match du studio. Bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir avant que cette expérience n’atteigne nos mains, il a été révélé que Suicide Squad: Kill the Justice League sera une continuation de l’univers de la série Arkham.

Lors du panel DC FanDome, Rocksteady a confirmé que son prochain travail se déroulerait dans le même univers que la série Batman Arkham, et se poursuivra avec certaines des histoires que nous avons vues lors des précédents épisodes de ce monde. De même, il a été révélé que Suicide Squad: Kill the Justice League, le gameplay combinera le combat que nous connaissons tant du studio avec une série d’armes à longue portée, dans le but d’offrir au public une expérience unique.

Suicide Squad: Kill the Justice League arrive sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC dans le courant de 2022. Vous pouvez consulter la bande-annonce de ce jeu ici. De la même manière, nous vous laissons ici le premier aperçu de Gotham Knights.

