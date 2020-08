Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Warner Bros. a présenté une foule de surprises de ses franchises lors de l’événement DC FanDome, et parmi ces annonces figuraient les nouveaux jeux de Rocksteady et de WB Games Montréal. Le titre de l’univers Batman avait déjà été révélé et celui de Suicide Squad: Kill the Justice League vient de l’être et c’est ce qu’il a fait avec une bande-annonce cinématographique impressionnante.

À DC FanDome, les détails du nouveau jeu Rocksteady, Suicide Squad: Kill the Justice League, ont finalement été révélés, qui sera un jeu hybride de narration et de gameplay, qui comportera un mode multijoueur dans lequel il sera possible de contrôler l’un des 4 personnages disponibles. , chaque joueur avec un personnage. Mais il est important de dire qu’il peut également être joué individuellement avec l’un des 4 membres de l’équipe, donc ils ne seront pas exclusifs aux missions.

Selon l’un des créatifs du jeu, l’aventure permettra de connaître chacun des membres de Suicide Squad, à la fois leur histoire et leurs capacités. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessous, les 4 membres de la Suicide Squad seront Harley Quinn, King Shark, Deadshot et Captain Boomerang.

Chacun de ces méchants aura des armes et des capacités qui peuvent être améliorées tout au long de l’histoire, et grâce à eux, ils offriront différentes façons d’aborder les combats.

Suicide Squad: Kill the Justice League sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC et devrait faire ses débuts en 2022.

Ce qui est frappant, c’est que, contrairement à Gotham Knights, Suicide Squad: Kill the Justice League fera partie de la chronologie de la série Arkham, une trilogie développée par le même studio qui est en charge du nouveau projet. La chose la plus intéressante est qu’à la fin de la bande-annonce, vous pouvez voir Superman. Nous ne vous en disons pas plus et nous ferions mieux de vous laisser à l’avance.

Qu’as-tu pensé de la bande-annonce? Vous attendiez-vous à voir une bande-annonce de gameplay? Dites le nous dans les commentaires.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source