Dans une interview avec le médium Famitsu le créatif Koji Igarashi, anciennement connu pour être le producteur de Castlevania, J’utilise cette occasion pour parler du succès notoire de sa dernière création Bloodstained: Ritual of the Night et a souligné son intention de transformer la propriété intellectuelle en une franchise entière avec de nouveaux versements.

Selon ses propos dans l’interview qu’il a menée sur le portail Famitsu, ces cinq années investies dans Bloodstained avec un kickstarter ont porté leurs fruits, devenant l’un des jeux vidéo les plus importants de la carrière de Koji Igarashi. En ce moment Bloodstained: Ritual of the Night s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires, avec une attention particulière à la version de Nintendo Switch qui est devenue la plus vendue de toutes, mais cela ne signifie pas la fin d’une saga qui a encore beaucoup à dire dans le genre metroidvania:

Koji Igarashi: J’ai créé de nombreux jeux vidéo dans ma vie, mais c’est le premier dans lequel je m’implique très sérieusement depuis que j’ai quitté les grandes entreprises. C’est l’une des plus importantes que j’aie jamais faites. Nous en avons actuellement vendu plus d’un million d’exemplaires, j’ai donc l’intention d’en faire une série.

Dans tous les cas, il veut s’assurer que suffisamment de choses ont été prises pour bien savoir quelle est la prochaine étape dans la franchise Bloodstained, ce qui ne signifie pas que nous voyons Igarashi typé à cette IP. Tout le contraire. L’intention du créateur est aussi de faire quelque chose de nouveau, de transformer le studio ArtPlay en quelque chose de plus, donc avoir des idées pour quelque chose de totalement nouveau et stimulant en même temps:

Koji Igarashi: Ma grande aspiration pour ArtPlay est d’en faire une entreprise avec plusieurs piliers, pas un seul. Ritual of the Night pourrait être l’un de nos principaux fondements, surtout si nous poursuivons cette série et faisons les choses correctement. Donc, en même temps, nous pouvons avoir un autre jeu avec la même honnêteté. Je pense qu’une grande partie de l’expérience que j’ai accumulée est allée à la réalisation de Ritual of the Night, alors j’aimerais aussi faire quelque chose d’un peu plus stimulant pour moi-même et qui est complètement nouveau.

Pour l’instant, nous pouvons continuer à profiter de beaucoup Sanglant: Rituel de la nuit Depuis cet été, il a été mis à jour avec de nouveaux modes de jeu, un plan de mise à jour que le studio indépendant n’a pas déçu, car il fournit progressivement de nouveaux contenus à ses fans tout au long de 2020.

