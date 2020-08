Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

eFootball PES 2021, la prochaine itération du jeu de football de Konami sera un peu différente des versions précédentes, car cette fois il s’agira d’une mise à jour pour ceux qui ont déjà eFootball PES 2020, mais elle sera également disponible en version autonome bien qu’avec le même gameplay de son prédécesseur. Ce changement, cependant, ne signifie pas que Konami a cessé de chercher des accords avec des clubs internationaux et a récemment annoncé des alliances avec 3 grandes équipes d’Amérique latine.

La société japonaise a annoncé dans des déclarations officielles qu’elle avait noué des partenariats avec les équipes de football brésiliennes du São Paulo FC, des Corinthians et du Flamengo. L’accord le plus important est peut-être celui conclu avec le São Paulo FC, puisque Konami deviendra le sponsor mondial officiel de l’équipe, et par conséquent, non seulement le logo eFootball PES 2021 apparaîtra sur les numéros des maillots officiels, dans ceux d’entraînement. et des répliques de fans, mais la marque Konami apparaîtra sur les panneaux d’affichage lors d’entretiens d’équipe et d’autres rencontres. Plus important encore, les deux sociétés ont prolongé leur accord d’exclusivité dans le jeu, de sorte que le São Paulo FC n’apparaîtra que dans eFootball PES 2021.

Dans le cas où vous l’avez manqué: la nouvelle version d’eFootball PES inclura également l’EURO 2020.

Konami a également réussi à être un partenaire de Corinthians et Flamengo

De plus, la société japonaise, après plusieurs années de bonnes relations, deviendra un partenaire mondial officiel de Corinthians, ce qui permettra au logo eFootball PES 2021 d’apparaître sur les maillots officiels, d’entraînement et de voyage de l’équipe. Il sera également intégré dans du matériel lié à l’équipe, comme des toiles de fond publicitaires, des panneaux LED et l’équipe e-sport de l’association.

Enfin, Konami a célébré l’accord de sponsor officiel conclu avec Flamengo. Grâce à ce partenariat, le logo du jeu apparaîtra sur les maillots d’entraînement actuels des champions nationaux et continentaux, ainsi que sur les fonds publicitaires pour les interviews. La nouvelle version du jeu comprendra également des scans 3D des équipements pour les représenter virtuellement avec fidélité.

Logo EFootball PES dans les numéros de maillot

Trouver: Pour la livraison 2022, Konami cessera d’utiliser le moteur FOX.

Que pensez-vous des alliances eFootball PES et Konami avec ces équipes latino-américaines? Dites le nous dans les commentaires.

eFootball PES 2021 sera vendu numériquement pour 699,99 $ US, mais sera également disponible en format physique à un prix non confirmé. En outre, les joueurs PlayStation 4, Xbox One et PC avec eFootball PES 2020 pourront obtenir la version mise à jour à un prix réduit. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce titre sportif, nous vous invitons à consulter sa fiche.

